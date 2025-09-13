Sacrée mardi en short-track, Alessandra Keller a cueilli sa deuxième médaille dans les Mondiaux 2025 de VTT.

Alessandra Keller a cueilli le bronze en cross-country classique. Photo: MAXIME SCHMID

ATS Agence télégraphique suisse

Alessandra Keller a obtenu une seconde médaille. La Nidwaldienne s'est parée de bronze en cross-country samedi à Crans-Montana. Le titre est revenu à la favorite, la Suédoise Jenny Rissveds.

Alessandra Keller, 29 ans, n'a rien à se reprocher à l'issue de cette course. Elle s'est accrochée tant bien que mal mais a fini par laisser filer Jenny Rissveds, impressionnante dans les différentes montées, puis la Néo-Zélandaise Samara Maxwell qui a décroché la médaille d'argent (à 18'' de la gagnante).

Au final, après les sept tours de 4,3 km, Alessandra Keller a concédé 56'' à Jenny Rissveds, qui s'offre à 31 ans son premier titre mondial dans l'élite. Elle a pu saluer ses supporters au moment de franchir la ligne d'arrivée, conservant 12'' d'avance sur la Britannique Evie Richards (4e).

Deux autres Suissesses en top 10

Battue au sprint par Alessandra Keller en short-track, Jenny Rissveds était la femme à battre à Crans-Montana, et elle n'a pas failli. La Suédoise affiche également deux médailles olympiques à son palmarès: elle avait décroché le titre suprême en 2016 à Rio, puis le bronze l'an dernier à Paris.

Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10 samedi, Ramona Forchini (8e à 2'33) et Nicole Koller (10e à 2'58). La championne olympique 2021 Jolanda Neff n'a pu faire mieux que 15e, sa dauphine des Jeux de Tokyo Sina Frei se classant quant à elle 13e.