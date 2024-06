De retour à l'antenne, Olivier Ménard revient sur son violent passage à tabac

Olivier Ménard est le présentateur de l'Equipe du Soir (image d'archives).

Blick Sport, avec Blicky IA

Malgré une blessure au genou et une douleur persistante, Olivier Ménard a fait son retour sur les ondes ce jeudi, avec un maquillage suffisamment bien réalisé pour couvrir les traces de l'agression subie le 10 juin dernier par le présentateur. Après avoir déposé plainte pour tentative d'homicide volontaire, l'animateur souhaite désormais confronter son agresseur, afin, dit-il, de saisir les raisons de cette inexplicable violence.

Dans les pages de «L'Equipe», Olivier Ménard est revenu en détail sur ce terrible passage à tabac. « J'ai une petite routine quotidienne. Ce lundi-là, après avoir fait mes courses, j'arrive devant mon immeuble, je tape le code de mon premier digicode, je rentre dans le hall et je ne touche pas à la porte qui se referme toute seule. Je me dirige vers le deuxième digicode et là, je sens une ombre qui se rue sur moi et m'enchaîne des gauches et des droites en pleine gueule. Bim, bam boum. Ensuite, on tombe par terre et là, c'est la sidération ». Et d'ajouter «Mon agresseur voulait me tuer.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Tu as mal parlé de ma mère»

L'animateur explique s'être défendu sans contre-attaquer, tout en cherchant à comprendre le motif de son agression. « Mais qui t'es? Je ne te connais pas », aurait-il lancé à son assaillant. Avant de recevoir une réponse aussi déconcertante que l'attaque elle-même: « Non, je ne suis pas fou, tu as mal parlé à ma mère ou de ma mère.» L'agression aurait duré trois interminables minutes avant qu'un voisin n'intervienne et que l'agresseur ne prenne la fuite.

La nouvelle de l'altercation s'est rapidement répandue, générant un fort élan de soutien pour Olivier Ménard. « J'ai reçu 500 textos, je n'ai jamais vu ça ! », s'est étonné l'animateur, dont l'émission est également très appréciée du public romand.