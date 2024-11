Le duel entre Lando Norris et Max Verstappen sera passionnant à Sao Paulo dimanche. Photo: ERIC GAY

ATS Agence télégraphique suisse

Dans cette course au titre à laquelle on ne croyait plus après le début de saison canon du Néerlandais, Max Verstappen arrive sur le tracé d'Interlagos, à Sao Paulo, théâtre de la 21e manche (sur 24), avec une avance de 43 points sur le pilote McLaren, après la course sprint de samedi.

Dimanche dernier, «Mad Max» a cédé dix points supplémentaires à son rival à l'issue du Grand Prix du Mexique, la faute à deux pénalités infligées coup sur coup, les commissaires l'ayant jugé coupable de dépassements litigieux à l'encontre du Britannique. Un changement de règles liées aux dépassements pourrait d'ailleurs intervenir d'ici la fin de saison.

Les Red Bull inquiètent

Mais, plus que ces pénalités, c'est surtout le manque de rythme de la Red Bull qui a inquiété Verstappen, seulement 6e du GP loin derrière Norris, 2e. «Nous travaillons dur pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, a expliqué en début de semaine le triple champion en titre. Nous devons maintenant faire tout notre possible pour être plus compétitifs et revenir là où nous savons que nous pouvons être.»

Verstappen risque de partir plus loin

Alors que les qualifications ont été repoussées à dimanche matin cause de la pluie, «Super Max» devrait écoper d'une pénalité sur la grille de départ, en raison de changements d'éléments moteur au-delà des quotas autorisés. L'information, donnée mercredi par le conseiller spécial de Red Bull Helmut Marko, n'a pas encore été officialisée.

Lors de la première journée au Mexique, le Néerlandais avait souffert d'un problème moteur, obligeant son équipe à puiser dans son stock d'anciens moteurs pour éviter cette pénalité, un facteur qui expliquerait d'ailleurs les difficultés rencontrées en course par le pilote, selon Helmut Marko.

Depuis la fin de la trêve estivale, la bataille entre les deux pilotes tourne à l'avantage de Norris: celui-ci a marqué 116 points contre seulement 85 pour Verstappen, dont la dernière victoire remonte à juin, lors du GP d'Espagne.

Attention à la Scuderia

Attention toutefois à Ferrari, pour qui Charles Leclerc et Carlos Sainz ont remporté une victoire chacun lors des deux derniers rendez-vous, privant ainsi les pilotes Red Bull et McLaren de précieux points. Grâce aux performances de ses pilotes, la Scuderia a même récupéré la deuxième place au championnat constructeurs.

Red Bull a fait les frais des bonnes performances de sa rivale italienne. L'écurie autrichienne qui a enchaîné les déconvenues à Mexico: son deuxième pilote Sergio Pérez, dont la place en F1 n'a jamais été aussi menacée, a terminé dernier de son GP national. Aux avant-postes, McLaren conserve les rênes du classement général devant Ferrari, pour 29 points.