Nashville et Roman Josi battus par les Canucks

Les Nashville Predators du Suisse Roman Josi ont subi une défaite cuisante dans la course aux play-off de la NHL. Ils se sont inclinés 4-3 tab face à la lanterne rouge du championnat.

ATS Agence télégraphique suisse

Le match à Vancouver s'est longtemps déroulé comme prévu pour les Predators, qui menaient 3-1 à quatre minutes de la fin. Mais les Canucks sont parvenus à égaliser une minute avant la sirène.

Le point supplémentaire qui aurait permis aux Predators de se hisser à une place provisoire en play-off a finalement été remporté par les Canadiens lors des tirs au but. Seul pointeur helvète de la soirée, Josi a passé près de 29 minutes sur la glace et a été crédité d'une passe décisive lors du 2-1 de Tyler Jost, auteur d'un doublé.

Pour les New Jersey Devils du trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, les espoirs de participer aux play-off s'amenuisent peu à peu. Défaits 5-4 à domicile contre les Calgary Flames, les Devils pointent à 12 points de la première place qualificative, alors qu'il ne reste plus que 17 matches à disputer.

Les autres Suisses sur la glace ont obtenu de meilleurs résultats. Lian Bichsel a célébré avec les Dallas Stars une victoire convaincante 7-2 à domicile contre les Edmonton Oilers. Janis Moser a remporté avec les Tampa Bay Lightning une victoire 4-1 à domicile contre les Detroit Red Wings, et Pius Suter s'est imposé avec les St. Louis Blues à l'extérieur contre les Carolina Hurricanes 3-1.