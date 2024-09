Matt Fitzpatrick vise un 3e titre à Crans-Montana

ATS Agence télégraphique suisse

L'Anglais sera aussi le favori du public, et surtout le principal prétendant à la victoire dans l'European Masters, dont le vainqueur empochera un chèque de 553'500 dollars.

Le golfeur de Sheffield a déjà démontré toute l'étendue de son talent par le passé dans la station valaisanne, où il s'est imposé en 2017 et en 2018. Cela faisait alors quarante ans - depuis les succès de Severiano Ballesteros en 1977 et 1978 - qu'aucun joueur ne s'était imposé deux fois consécutivement. L'Espagnol a remporté son troisième et dernier titre sur le Haut-Plateau en 1989.

Matthew Fitzpatrick espère rejoindre Ballesteros dans la hiérarchie en s'imposant en cette fin de semaine à Crans-Montana. Déjà favori l'an dernier, il s'était incliné face au jeune suédois Ludvig Aberg, désormais 5e mondial et absent cette année.

A l'image de Ludvic Aberg, plusieurs stars du golf se sont révélées à Crans-Montana. La liste des vainqueurs comprend des noms prestigieux comme ceux de Ian Woosnam, Nick Faldo, Craig Stadler, José Maria Olazabal, Colin Montgomerie, Lee Westwood, Ernie Els ou encore Sergio Garcia.

Même sans le tenant du titre, la liste des engagés a une nouvelle fois fière allure. Dix joueurs du top-100 mondial seront au départ, tout comme quatre golfeurs appartenant au top-10 du classement annuel du Tour européen.

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les Suisses joueront seulement un rôle d'outsiders. Premier golfeur helvétique à prendre part aux Jeux olympiques, Joel Girrbach s'est qualifié par ses propres moyens, tout comme Benjamin Rusch.

Les deux Thurgoviens se sont procuré cette année la carte leur permettant de jouer l'European Tour. Avec un bon résultat à domicile, Girrbach pourrait déjà décrocher son sésame pour l'année prochaine et rester dans la course pour jouer la finale du DP World Tour en novembre.

En plus des deux Thurgoviens, sept autres Suisses - dont trois amateurs - participeront au tournoi, au bénéfice d'une invitation. Il faut remonter à 2008 pour voir un Suisse lutter pour la victoire dans la station valaisanne. Le Genevois Julien Clément avait alors pris la 3e place derrière Jean-François Lucquin et Rory McIlroy.