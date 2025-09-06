Anna Weinbeer a pris la 2e place du marathon mondial de VTT entre Verbier et Grimentz, derrière l’Américaine Kate Courtney, victorieuse en 7h10. Chez les hommes, Martin Fanger a terminé 6e, tandis qu’Alexandre Balmer a lâché prise dans la montée finale et fini 12e.

La Bâloise Anna Weinbeer a conquis l'argent du marathon des Mondiaux de VTT. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Anna Weinbeer n'a rien pu faire face à Kate Courtney, qui s'est détachée à la mi-course entre Hérémence et Mandelon. Elle a concédé 3'44''8 à l'Américaine, victorieuse en 7h10'11''1, au terme des 125 km du tracé reliant Verbier à Grimentz. Double tenante du titre, l'Autrichienne Mona Mitterwallner s'est classée 3e.

Weinbeer permet ainsi à la Suisse de conquérir un deuxième podium consécutif dans un marathon mondial féminin, un an après que Sina Frei avait également décroché l'argent à Snowshoe aux Etats-Unis. Chez les messieurs, la dernière médaille mondiale pour un Suisse dans la discipline remonte à 2015 (Christop Sauser, en argent).

Meilleur Helvète dans l'épreuve masculine samedi, l'Obwaldien Martin Fanger (37 ans) a terminé 6e à 6'42''7 du champion du monde, l'Américain Keegan Swanson, vainqueur en 6h01'44''3. Il a échoué à trois minutes de la troisième marche du podium, occupée par le Colombien Hector Paez Leon.

Fanger et le Neuchâtelois Alexandre Balmer (25 ans) étaient encore dans le coup à Evolène, après quelque 90 km, puisqu'ils figuraient au sein du groupe de tête en compagnie de quatre autres coureurs. Mais la longue montée vers le Pas de Lona (2787 m d'altitude) leur a été fatale. Balmer a terminé 12e, à plus de 11' du vainqueur.