Florida domine Toronto 6-1 dans le match décisif, se qualifiant pour sa troisième finale de Conférence NHL d'affilée. Brad Marchand brille avec un but et deux passes décisives, tandis que les Maple Leafs prolongent leur série noire en match 7.

Eetu Luostarinen et les Panthers ont rejoint les Hurricanes en finale de la Conférence Est. Photo: Frank Gunn

ATS Agence télégraphique suisse

Dernier vainqueur de la Coupe Stanley, Florida jouera une troisième finale de Conférence consécutive en NHL. Les Panthers ont écrasé les Maple Leafs 6-1 dimanche à Toronto dans l'acte VII de la série.

Pour les Maple Leafs, la malédiction se poursuit donc. La franchise ontarienne en est à sept défaites d'affilée dans des matches 7! Dont quatre subies face aux Boston Bruins de Brad Marchand, lequel évolue désormais sous le chandail des Panthers. Brad Marchand fut d'ailleurs l'un des artisans du succès des Panthers. Le Canadien de 37 ans a réussi 1 but - le 6-1 à 3'03 de la fin dans une cage vide – et 2 assists, son coéquipier finlandais Eetu Luostarinen rendant la même fiche.

Vers une troisième Coupe Stanley?

Florida a survolé les débats, comme lors du match 5 gagné sur le même score à Toronto. Les Panthers ont forcé la décision en marquant trois fois de suite entre la 24e et la 30e minute. Et ils ont très vite réagi après la réduction du score signée Max Domi (43e), Luostarinen inscrivant le 4-1 47 secondes plus tard.

Les Panthers, qui ont cadré 34 tirs dimanche contre 20 pour les Maple Leafs (18-5 au deuxième tiers), visent une troisième finale de Coupe Stanley d'affilée. Ils retrouveront en finale de Conférence les Carolina Hurricanes, qu'ils avaient balayés 4-0 au même stade des play-off en 2023. A l'Ouest, la finale opposera les Dallas Stars du «rookie» soleurois Lian Bichsel aux Edmonton Oilers.