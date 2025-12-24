Vice-championne olympique à Tokyo en 2021, Sina Frei s'est blessée en camp d'entraînement en Italie. La Zurichoise a dû passer deux fois sur le billard, mais tout s'est bien déroulé.

Sina Frei rêvait sans doute de meilleures Fêtes. La Zurichoise, vice-championne olympique à Tokyo en 2021 lors de l'incroyable triplé en cross-country, s'est blessée la semaine dernière lors d'un camp de préparation en Italie avec l'équipe nationale. Deux opérations ont été nécessaires à la suite d'une chute lors d'un entraînement.

Lundi, l'athlète de 28 ans a été opérée de la main gauche. Le lendemain, elle est à nouveau passée sur le billard, car sa clavicule était également touchée. Elle a donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux.

«Tout s'est bien passé, et je suis extrêmement reconnaissante pour tout le soutien apporté par les médecins, l'équipe, ma famille et tous ceux qui m'ont envoyé des messages — merci beaucoup!», a écrit Sina Frei en commentaire d'une photo d'elle à l'hôpital. On ne sait pas encore quand la triple championne du monde en relais mixte envisage de reprendre la compétition.







