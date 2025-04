Rudy Gobert brille avec Minnesota, égalant son record personnel de 35 points contre Brooklyn. Golden State et les Clippers maintiennent leur élan avant le dernier match de la saison régulière, tandis qu'Oklahoma City domine Utah sans Shai Gilgeous-Alexander.

1/4 Le pivot serbe de Denver Nikola Jokic (droite), auteur d'un 34e triple double cette saison face à Memphis, le 11 avril 2025. Photo: Matthew Stockman

AFP Agence France-Presse

Les Nuggets, portés par leur star Nikola Jokic, auteur de son 34e triple double de la saison, ont enchaîné vendredi face à Memphis une deuxième victoire (117-109) sous la houlette de leur entraîneur intérimaire David Adelman, après le licenciement surprise de Michael Malone mardi.

Jokic historique

Le Serbe a inscrit 26 points, délivré 13 passes décisives et capté 16 rebonds. Avec cette nouvelle performance, il devient le troisième joueur de l’histoire à terminer une saison régulière avec une moyenne en triple double (29,8 points, 12,8 rebonds et 10,3 passes en moyenne par match), après Russell Westbrook et Oscar Robertson.

Aaron Gordon a terminé meilleur marqueur de Denver avec 33 points, tandis que Jamal Murray, de retour après six matches d’absence, a joué un rôle crucial dans le money time avec 15 points et 7 passes, dont une dans le dos pour Nikola Jokic.

Grâce à cette victoire, les Nuggets, champion NBA 2023, portent leur bilan à 49 victoires pour 32 défaites, leur offrant une réelle chance de décrocher la quatrième place et l’avantage du terrain pour les play-offs.

Gobert record égalé

Derrière Denver, personne ne lâche. Minnesota, porté par un Rudy Gobert en feu, à l'attaque (35 points, record personnel égalé) comme en défense (11 rebonds, dont 8 défensifs), s'est imposé contre les Nets de Brooklyn (117-91).

Golden State, facile vainqueur à Portland (103-86) et les Clippers, victorieux d'un petit point de Sacramento (101-100), pour un septième succès consécutif, continuent de s'accrocher avant le dernier match de la saison régulière dimanche.

OKC cartonne sans SGA

Oklahoma, déjà assuré de la première place à l’Ouest, a facilement battu le Utah Jazz 145-111, malgré l’absence de son meilleur marqueur, Shai Gilgeous-Alexander, concurrent de Nikola Jokic pour le titre de MVP. Aaron Wiggins (35 points) et Isaiah Joe (32 points) l'ont brillamment suppléé dans ce match à sens unique.

À l’Est, les Cleveland Cavaliers, eux aussi en tête de leur conférence, ont renversé les New York Knicks, pourtant troisièmes, pour s’imposer 108-102. Darius Garland a inscrit 26 points, dont la moitié dans le dernier quart-temps, comblant un déficit de 23 points. La défaite des Indiana Pacers face au Orlando Magic (129-115) permet cependant aux Knicks de conserver leur 3e place.

Les Pelicans déchantent

Les New Orleans Pelicans ont subi la plus lourde défaite de leur histoire en saison régulière, laminés 153-104 par le Miami Heat. Bam Adebayo, en seulement 22 minutes, a signé 23 points et 12 rebonds, menant une équipe de Miami intraitable.

Le Heat a compté jusqu’à 52 points d’avance face à des Pelicans diminués par les blessures. Mais malgré cette démonstration, leur position en play-offs reste inchangée: Miami est bloqué à la 10e place et devra passer par un match de barrage face aux Chicago Bulls mercredi prochain.