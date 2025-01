Jayson Tatum (Boston Celtics) face aux Dallas Mavericks, à Dallas, le 25 janvier 2025 en NBA. Photo: Sam Hodde

Les Houston Rockets ont battu les Cleveland Cavaliers pour la deuxième fois de la semaine, et Boston a dominé Dallas dans un remake de la finale NBA samedi.

Houston bat encore Cleveland

Après une première victoire serrée à l'issue d'un scénario fou en fin de match mercredi dans le Texas, Houston a de nouveau battu Cleveland, cette fois dans l'Ohio, 135 à 131.

Les Rockets ont eu le choc bien en main à plusieurs reprises, mais les «Cavs» sont revenus à la charge devant leur public, notamment pour égaliser dans le 4e quart-temps après avoir été menés de 19 points en fin de 3e quart-temps.

Amen Thompson, en triple-double (23 points, 14 rebonds, 10 passes) a rentré deux lancers francs importants à 34 secondes de la sirène avant que Donovan Mitchell (33 points, 7 passes) ne rate un panier lointain ouvert pour égaliser, laissant Fred VanVleet (20 points) conclure sur la ligne.

Quatre joueurs ont marqué plus de 20 points pour Houston, Alperen Sengun (26 points), Jalen Green (26 points) rejoignant Thompson et VanVleet. Le meneur Darius Garland a flambé pour les Cavaliers avec 39 points à 14 sur 22 au tir et 9 passes. Les Cavs restent en tête à l'Est mais avec 36 victoires et 9 défaites ils laissent le meilleur bilan de la ligue à Oklahoma City (36-8), devant Houston à l'Ouest (30-14).

Boston domine un Dallas décimé

Dans le remake de la dernière finale, le champion Boston a facilement dominé Dallas (122-107), miné par les blessures.

Les Mavericks continuent de jouer sans leur magicien Luka Doncic, absent depuis fin décembre à cause d'une blessure à un mollet et l'intérieur Dereck Lively II, victime d'une fracture de la cheville droite cette semaine.

Kyrie Irving (22 points, 5 passes) s'est démené en vain, face aux Celtics de Jayson Tatum (24 points, 6 rebonds), Derrick White (23 points) et Jaylen Brown (22 points, 8 rebonds, 6 passes).

Denver stoppé par Minnesota

Les Denver Nuggets, qui restaient sur 8 succès lors de leurs 9 derniers matches, ont été battus dans le Minnesota par les Timberwolves, 133 à 104. Le pivot serbe Nikola Jokic a vu sa folle série de 5 triple-doubles prendre fin (20 points, 3 rebonds, 11 passes).

Anthony Edwards a bondi pour les Wolves avec 34 points et 9 passes, face aux 25 points de Jamal Murray. Le pivot français Rudy Gobert a signé un esthétique double-double avec 14 points et 14 rebonds, en plus de 5 passes et 4 interceptions.

Denver reste solide 4e à l'Ouest (28-17), quand Minnesota grimpe à la 7e place (24-21).

Triple-double party à New York

L'homme à tout faire des New York Knicks Josh Hart a signé son 6e triple-double de la saison (20 points, 18 rebonds, 11 passes) pour un large succès des siens face à Sacramento (143-120).

Les Kings ont pourtant eux pu compter sur le triple-double de l'intérieur lituanien Domantas Sabonis (25 points, 13 rebonds, 12 passes), associé à 31 points de Malik Monk, mais OG Anunoby (33 points) et Mikal Bridges (27 points, 7 passes) ont boosté les locaux.

Wagner reverdit

L'Allemand Franz Wagner a réussi une performance remarquable pour son deuxième match seulement depuis son retour d'une blessure aux muscles abdominaux qui l'avait éloigné des terrains pendant un mois et demi.

Wagner a inscrit 32 points (4 rebonds, 7 passes), mais surtout 25 dans le dernier quart-temps, qui a vu Orlando s'envoler face à Détroit (121-113). Son coéquipier Paolo Banchero a ajouté 32 points, 9 rebonds et 7 passes face au festival offensif de Cade Cunningham (35 points, 11 passes).

Davis sans pitié pour Golden State

L'intérieur All-Star Anthony Davis a brillé avec les Los Angeles Lakers, inscrivant 36 points et prenant 13 rebonds pour dompter les Golden State Warriors d'un petit Stephen Curry (13 points à 2 sur 9 de loin) dans leur salle 118 à 108.

LeBron James a assuré avec 25 points et 12 passes permettant aux Lakers de rester 5e à l'Ouest (25-18) alors que les Warriors sont 11e (22-23).

Les Clippers ont eux triomphé des Milwaukee Bucks (127-117) dans la foulée de James Harden, auteur de 40 points et 9 passes, face aux 36 points et 13 rebonds de Giannis Antetokounmpo et au triple-double de Damian Lillard (29 points, 10 rebonds, 10 passes).

Des Bleus discrets

Guerschon Yabusele a marqué 6 points (6 rebonds, 4 passes) pour Philadelphie lors d'un succès chez les Chicago Bulls (109-97). Bilal Coulibaly (12 points, 4 rebonds, 4 passes) et Alexandre Sarr (11 points, 6 rebonds) ont perdu un 13e match consécutif avec Washington à Phoenix (119-109).

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont pris une claque par les Indiana Pacers (136-98) pour conclure cinq jours de voyage à Paris, où le jeune Français aura été la vedette attendue.

Après leur succès jeudi, les Spurs ont été débordés par Tyrese Haliburton (28 points à 6 sur 9 de loin) dans le 3e quart-temps. «Wemby», un peu moins en vue que jeudi, a fini avec 20 points et 12 rebonds.