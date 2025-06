Les soeurs Vergé-Dépré terminent 3e en Tchéquie

Anouk et Zoé Vergé-Dépré terminent le tournoi Elite16 d'Ostrava à la troisième place. Les Suissesses ont remporté le duel des sœurs contre les Autrichiennes Dorina et Ronja Klinger.

Anouk (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré ont signé leur meilleure performance depuis le début de cette année. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse





Les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont terminé leur troisième tournoi Elite16 en beauté. Dans le match pour la troisième place, elles se sont imposées en trois sets 21-18 16-21 15-12. C'est la première fois que la "Team Zouk", le surnom des Bernoises, monte ensemble sur le podium au plus haut niveau.

Prochain tournoi à domicile

«Il y a un an ici même, nous jouions encore l'une contre l'autre et Zoé avait gagné la bataille pour la place olympique, a déclaré Anouk Vergé-Dépré. Revenir ici était très émouvant. Mais je me suis concentrée sur l'écriture de notre nouveau chapitre commun et je suis super contente d'avoir obtenu cette 3e place.»

Après avoir échoué deux fois en huitièmes de finale lors des deux tournois au Brésil en avril, les Suissesses se sont hissées jusqu'en demi-finales en Tchéquie. Elles se sont inclinées dimanche matin face aux Lettonnes Tina Graudina/Anastasia Samoilova 21-15 23-25 15-8. Prochain tournoi pour les deux soeurs: celui de Gstaad à domicile début juillet.