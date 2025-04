Les Celtics et le Thunder intraitables avant les playoffs

Les Celtics et le Thunder intraitables avant les playoffs

1/2 LeBron James marque un panier pour les Lakers lors du match NBA contre les Houston Rockets, le 31 mars 2025 à Los Angeles. Photo: RONALD MARTINEZ

AFP Agence France-Presse

Les Boston Celtics, avec une neuvième victoire de rang, et l'Oklahoma City Thunder avec un dixième succès d'affilée se sont montrés intraitables encore lundi en NBA alors que les playoffs arrivent à grands pas.

Boston, six sur six

A 38 ans, Al Horford a montré qu'il était toujours dans le game: en venant du banc, il a inscrit 26 points lors de la victoire des champions en titre à Memphis 117-103.

Jayson Tatum y est allé de 25 points et 14 rebonds alors que la défense des Celtics a dompté les Grizzlies après la mi-temps pour permettre à Boston, 2e de la conférence Est, de boucler sa sixième victoire d'affilée à l'extérieur, la plus longue série victorieuse hors de ses bases de l'histoire de la franchise.

«C'est assez incroyable pour moi et j'essaie simplement de m'amuser et de prendre du plaisir avec mon équipe», a commenté Harford. Avec 26 points au total de Ja Morant, les Grizzlies avaient réussi à prendre 11 points d'avance en première période et étaient en tête en début de troisième quart-temps.

Mais ils ont été par la suite dominés et ont ainsi perdu du terrain sur les Los Angeles Lakers dans la lutte pour la quatrième place de la conférence Ouest.

Les Lakers font la bonne affaire

Avec une belle victoire 104-98 contre les Houston Rockets, deuxièmes de la conférence Ouest, les Lakers ont en effet profité de la défaite de Memphis à Boston pour affirmer leur 4e place.

Luka Doncic, Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent ont inscrit chacun 20 points pour les Lakers et LeBron James en a ajouté 16 dont deux sur des lancers francs qui ont permis à la franchise californienne de se détacher 102-98 à 11 secondes de la fin du match. Dans la foulée, il a réussi un énorme contre pour assurer la victoire des siens.

Bataille pour la 6e place à l'Ouest

La 6e place directement qualificative pour les playoffs fait toujours l'objet d'une rude bataille entre les Los Angeles Clippers, les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves.

Les Clippers, 8es, s'accrochent avec une victoire arrachée sur le parquet du Magic d'Orlando (96-87). Kawhi Leonard et Norman Powell ont inscrit 21 points chacun, tandis qu'Ivica Zubac en a marqué 18 et pris 20 rebonds, dont neuf offensifs, pour permettre aux Clippers de s'imposer au terme d'un match très accroché.

Le Thunder déroule sans pression

Déjà assuré de la première place de la conférence Ouest, le Thunder a laminé les Chicago Bulls 145-117 pour décrocher sa 10e victoire d'affilée. Isaiah Joe a été le meilleur marqueur pour OKC avec 31 points et 8 des 23 tirs primés de son équipe, alors qu'il avait débuté le match sur le banc.

«Nous avons tous le même objectif en tête. Nous savons à quoi nous voulons arriver et nous savons comment nous y prendre: nous devons continuer d'empiler les jours et les matchs», a commenté Joe.