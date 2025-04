Anouk et Zoé Vergé-Dépré entament leur première saison ensemble en tant que joueuses de beachvolley. Le début d'une aventure qui comporte quelques défis pour les deux soeurs bernoises.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré enfin réunies

Anouk et Zoé Vergé-Dépré enfin réunies

Los Angeles 2028: tel est l'objectif d'Anouk et Zoé Vergé-Dépéré. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Jean-Charles Vergé-Dépré n'attendait que ça! Un sourire se dessine sur son visage quand il observe ses deux filles raconter les raisons derrière leur réunion. «Je rêvais depuis longtemps que mes filles jouent ensemble», avoue le Français de 69 ans.

Lorsque Joana Mäder, partenaire d'Anouk, et Esmée Böbner, coéquipière de Zoé, ont décidé d'arrêter, temporairement ou définitivement, leur activité de beachvolleyeuse, il s'est rapidement murmuré que le moment était le bon pour que les deux soeurs forment enfin un duo. Le sujet était d'ailleurs abordé de temps en temps lors des dîners de famille. «On connaît deux joueuses qui n'ont pas encore de partenaire», glissaient les parents.

Mais leurs filles ne se sont pas laissé influencer par l'extérieur. Elles ont pesé les avantages et les inconvénients, discuté de la forme concrète que pourrait prendre une collaboration sportive et réfléchi aux mesures concrètes qu'elles devraient prendre pour protéger leur étroite relation.

Une façon originale de demander

La décision prise, Zoé a déposé un message dans la boîte aux lettres de sa soeur où figurait la question: «Veux-tu être ma partenaire de beach? Oui, non, peut-être.» Anouk a coché la case du «oui» avant de remettre la missive dans la boîte aux lettres, avec du chocolat.

Voici comment est née l'équipe «Zouk», nom né de la combinaison de leurs deux prénoms mais qui s'inspire aussi de leurs racines guadeloupéennes. En créole, «zouk» signifie joie et désigne aussi ce style de musique typiquement caribéen qui résonne souvent dans les enceintes des soeurs Vergé-Dépré. «C'est le bon moment pour se mettre ensemble», déclare Anouk, de six ans l'aînée de Zoé (33 et 27). Les deux n'ont jamais vraiment eu la chance de jouer ensemble, Anouk étant déjà sur le World Tour à une époque où sa soeur ne savait pas encore si elle allait faire du beachvolley son métier.

Ces dernières années, Anouk a remarqué que Zoé était tout aussi passionnée qu'elle par ce sport et a pu constater les progrès réalisés par sa soeur. Particulièrement lorsqu'elles se sont soudainement retrouvées en concurrence pour le deuxième billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Zoé a finalement eu le dernier mot avec Esmée Böbner, et le duo a pris la 5e place du tournoi disputé au pied de la Tour Eiffel. La médaille de bronze décrochée aux championnats d'Europe aux Pays-Bas a été une autre preuve que la cadette faisait désormais partie de l'élite mondiale.

Le bon moment

«Je pense que si nous avions fait équipe plus tôt, il nous aurait manqué encore la maturité», suppose Anouk Vergé-Dépré, qui se souvient des Européens de 2018. Les deux soeurs s'étaient retrouvées sur le sable de manière imprévue lorsque Joana Mäder (alors Heidrich) avait déclaré forfait au dernier moment et avaient été éliminées en huitièmes de finale.

«Il y avait une tout autre dynamique à l'époque», explique Zoé, qui vivait à cette occasion-là son baptême du feu à ce niveau. «A l'époque, j'étais la petite junior inexpérimentée. Maintenant, j'ai beaucoup plus de bagage.»

Leur préparation a toutefois été ternie par la blessure à un orteil d'Anouk lors d'un entraînement à Rio. Les deux soeurs ont dû donc faire l'impasse sur les premiers tournois disputés au Mexique. La médaillée de bronze olympique de Tokyo doit en outre s'adapter à sa nouvelle coéquipière. Alors qu'elle jouait en défense aux côtés de Joana Mäder, elle retrouve désormais le bloc. «Je vais devoir sprinter vers l'avant à chaque service. C'est déjà un changement sur le plan physique, mais je m'en réjouis», explique-t-elle.

Le tout jeune team «Zouk» ne s'attend donc pas à tout rafler dès sa première compétition, dès jeudi au tournoi Elite16 de Saquarema au Brésil. Le plus important est bien la perspective à long terme avec une éventuelle participation aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, un autre rêve pour leur père Jean-Charles.