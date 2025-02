Le Français Alexandre Müller a battu le Brésilien Joao Fonseca lors du premier tour du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro. Photo: Mauro Pimentel

Le Français Alexandre Müller a dominé mardi le grand espoir brésilien de 18 ans Joao Fonseca, chez lui lors du premier tour du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro, en deux sets 6-1, 7-6 (7/4).

Pour Fonseca, devenu dimanche dernier à Buenos Aires le 10e joueur le plus jeune à remporter un tournoi ATP depuis 1990, la pression de jouer à domicile était trop grande. «Je savais que j'allais être nerveux, que j'allais devoir surmonter la peur de jouer devant tant de monde», a réagi le 68e mondial. «J'ai essayé de toutes mes forces et avec tous mes moyens, c'est triste mais c'est une expérience qui me servira la prochaine fois.»

Vaincu avec les honneurs

Le Français de 28 ans, 60e mondial, s'est dit de son côté «désolé pour le tournoi et pour le Brésil», tout en étant satisfait de sa «bonne victoire». Il a salué Fonseca, applaudi par son public en sortant du court: «Joao est un grand joueur, il sera une légende.»

Les deux autres Français engagés à Rio ont perdu contre deux Argentins: Hugo Gaston face à Francisco Cerundolo 7-6 (11/9), 6-0 et Corentin Moutet devant Tomás Etcheverry 6-3, 7-6 (7/1). Sur la terre battue brésilienne, le N.2 mondial allemand Alexander Zverev, favori du tournoi, a lui souffert contre le Chinois Yunchaokete Bu (69e) mais s'est imposé 7-6 (7/4), 6-4.