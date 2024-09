La National League reprend ce soir, avec 6 matches au programme de la première soirée dont un derby lémanique entre le LHC et Genève. Retrouvera-t-on encore un Romand en finale au printemps prochain?

Battu 2-0 le 30 avril au septième match d'une très belle finale par des Zurich Lions à nouveau favoris, Lausanne a connu la même désillusion que Bienne un an plus tôt face à Genève. Les Seelandais ont vécu une saison 2023/24 particulièrement houleuse pour finalement se qualifier pour les quarts de finale via les play-in.

Et ce scénario peut se produire à Lausanne. Parce que les Lions doivent composer avec plusieurs départs d'importance, à commencer par celui du gardien Connor Hughes. Excellent en play-off, le Canado-Suisse a tapé dans l'oeil du Canadien de Montréal, et il a sauté sur cette opportunité.

Pour le remplacer et faire la paire avec le prometteur Kevin Pasche (21 ans), les Vaudois ont misé sur le jeune Antoine Keller (20 ans en octobre). Le pari est risqué, mais les Lausannois peuvent compter sur Cristobal Huet en tant qu'entraîneur des gardiens.

Qui va succéder aux Zurich Lions? Photo: URS FLUEELER

Genève-Servette et Fribourg dans les starting-blocks

Le top 6, c'est également l'ambition de Genève-Servette. Avec les arrivées de Markus Granlund (Lugano) et Michael Spacek (Ambri), les Aigles ont le droit de viser le haut du classement. Hormis la question de la prolongation ou pas du coach Jan Cadieux, le point d'interrogation concerne les gardiens Robert Mayer et Gauthier Descloux.

Mayer, pourtant grand artisan du titre en 2023, a plongé avec 3,47 buts encaissés par match et un pourcentage indigne de lui de 86,92%. Descloux avait fait mieux avec 90,22%, mais le GSHC était tout de même allé chercher Jussi Olkinuora.

A Fribourg, on va au-devant d'une saison bien remplie. Championnat, Coupe d'Europe, Coupe Spengler: les Dragons n'auront pas le temps de se reposer. Pour mener à bien les différentes missions, le demi-finaliste de la saison dernière a confié l'équipe à Patrick Emond, ancien assistant de Christian Dubé, limogé au mois de mai.

Le Québécois sait qu'il ne restera pas plus longtemps puisque Roger Rönnberg a été engagé dès la saison 2025/26. Emond dispose d'un contingent solide qui n'a que peu évolué.

Bienne et Ajoie doivent faire attention

Du côté de Bienne, on espère vivre une saison moins intense que la précédente. Les Seelandais ont un nouveau pilote, le Suédois Martin Filander. Mais Martin Steinegger ne semble pas avoir réussi à combler les départs de Rathgeb, Forster (retraite), Kessler (Davos), Künzle (Zoug), Hischier (Genève) et van Pottelberghe (Lugano). Et attention également aux blessures qui semblent s'accumuler au pied du Jura.

Dernier club romand, Ajoie va se battre pour échapper à la 14e place. L'arrivée des trois Finlandais Oula Palve, Jerry Turkulainen et Julius Nättinen est un bon signal, surtout que les deux premiers cités ont terminé en tête du classement des compteurs du dernier championnat de Finlande. Mais le contingent suisse suffira-t-il pour accrocher la 12e place et ne pas jouer le play-out?

De l'autre côté du Röstigraben, Zurich mais aussi Zoug donnent l'impression d'être bien armés. Quant à Lugano, Berne et Davos, ils devraient eux aussi se battre pour le top 6.