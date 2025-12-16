John Textor en conflit… avec les enfants de Donald Trump!

John Textor, ancien président de l'Olympique Lyonnais, révèle un différend inattendu avec la famille Trump. Sur RMC, il explique que les fils de l'ancien président américain bloquent sa place de parking dans son immeuble à Palm Beach, malgré le logo d'Eagle Football.

Invité de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, John Textor, ancien président de l’Olympique Lyonnais et actuel patron d’Eagle Group, en a surpris plus d’un en racontant une anecdote pour le moins inattendue: son différend avec la famille Trump ne concerne ni politique ni affaires, mais… des places de parking.

Interrogé sur l’intérêt croissant de Donald Trump pour le football à l’approche de la Coupe du monde aux États-Unis, John Textor a précisé que ses interactions avec l’ancien président se limitaient à un sujet bien plus terre-à-terre. «Je ne fais pas particulièrement attention à Donald Trump, confie-t-il. Je vis dans un très petit immeuble dans le comté de Palm Beach. Ses deux fils, Donald Jr. et Eric Trump, viennent d’emménager dans mon immeuble. Il y a des véhicules des services secrets qui bloquent ma place de parking, celle avec le petit logo d’Eagle Football, et malgré ça, ils se garent quand même dessus. Donc mon problème avec Donald Trump, ce sont surtout ses enfants et le fait qu’ils prennent mes places de parking.»

«Ce mec est un enfoiré»

Ce n’est pas la première fois que John Textor évoque Donald Trump de manière tranchante. Dans une interview accordée à L’Équipe Magazine, peu avant la réélection de Trump en novembre 2024, il avait déclaré: «Ce mec est un enfoiré, mais s’il est président, ce sera mieux pour le business.» Une remarque qui illustre bien le franc-parler de l’ancien dirigeant de l’OL.

Quant à l’intérêt réel de Trump pour le football, Textor se montre sceptique. «Je vois toute la couverture médiatique autour de cette soi-disant 'bromance' qu’il entretient avec Infantino, explique-t-il, faisant référence au président de la FIFA. J’aime bien Infantino, je l’ai rencontré. Mais ce qui se passe exactement entre Trump et lui, je n’en sais rien. Ça ressemble surtout à un coup de communication. Vous savez sûrement mieux que moi ce qu’il y a réellement derrière. Moi je ne sais pas. Je m’inquiète juste pour mes places de parking.»