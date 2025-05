Patrick Mahomes pourrait bien disputer les JO 2028. Photo: Abbie Parr

ATS Agence télégraphique suisse

Les joueurs de la Ligue de football américain pourront participer aux JO de Los Angeles en 2028, a confirmé la NFL. Les propriétaires d'équipes ont voté en ce sens mardi. Une résolution autorisant les joueurs à participer aux Jeux de 2028, où la version sans contact du football américain (le flag football) sera une nouvelle discipline, a été approuvée par les propriétaires d'équipes de la NFL lors d'une réunion dans le Minnesota.

Cette décision pourrait ouvrir la voie à la mise en place d'une «dream team» de la NFL à Los Angeles 2028 réunissant certaines des plus grandes stars de ce sport. Plusieurs joueurs de renom ont déjà exprimé leur intérêt comme les quarterbacks de Philadelphie Jalen Hurts et de Kansas City Patrick Mahomes. «C'est un honneur incroyable pour tout athlète de représenter son pays aux Jeux olympiques, qui sont le summum du sport mondial», a déclaré Roger Goodell, dirigeant de la NFL.

Six équipes féminines y participeront aussi

Le flag football, joué le plus souvent à 5 contre 5 (7 contre 7 parfois), prévoit de stopper un joueur en attrapant une des deux bandes de tissu accrochées à ses hanches. Il interdit l'obstruction physique, ce qui réduit drastiquement les risques de blessures et de commotions cérébrales, un fléau dans le foot américain.

Six équipes masculines et six équipes féminines participeront au tournoi olympique en 2028, chaque équipe étant composée de 10 joueurs. Roger Goodell a déclaré que le fait d'autoriser les joueurs de la NFL à participer aux Jeux était conforme à la volonté de la ligue de renforcer l'engouement mondial autour de ce sport.