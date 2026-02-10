L'équipe de Suisse de hockey entamera son tournoi olympique jeudi contre la France (12h10) avant de défier le Canada et la Tchéquie. Bonne nouvelle: il est encore possible d'acheter des billets!

Grégory Beaud Journaliste Blick

On a parfois le sentiment qu'assister à un grand événement est soit inenvisageable, soit extrêmement dispendieux. Tout dépend de son budget et de ses disponibilités, il est toutefois encore possible de voir un match du tour préliminaire de l'équipe de Suisse.

Sur la billetterie officielle (attention aux revendeurs douteux sur internet, ne prenez pas de risque), deux catégories de prix sont encore disponibles pour la rencontre inaugurale de l'équipe de Suisse face à la France, jeudi à 12h10. Vous avez le choix entre la catégorie A pour 180 euros ou la catégorie à visibilité réduite pour... 30 euros. Pour cette seconde option, aucune précision n'est donnée quant à la qualité des places et a l'ampleur de la «réduction de visibilité». Mais à ce prix, cela vaut peut-être la peine? Chaucn est juge.

Canada et Tchéquie? Compliqué

Bien sûr, cette rencontre entre la sélection de Patrick Fischer et les Tricolores n'est pas la plus attrayante de cette première phase (sauf si l'on est Jurassien avec la présence de quatre joueurs du HC Ajoie avec la France). Mais pour les deux autres matches, il paraît bien plus compliqué de trouver des billets à quelques jours du début du tournoi masculin.

Ainsi, aucune catégorie n'est disponible tant pour la rencontre face aux Canadiens, vendredi soir (21h10) que contre les Tchèques dimanche (12h10). Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Une option existe, mais il faut être persévérant... et chanceux.

Surveiller la revente

Sur la billetterie officielle des Jeux olympiques, les spectateurs ayant fait l'acquisition de billets peuvent les remettre en vente et les sésames apparaissent également sous les matches en question dans la catégorie des reventes. En ce mardi à midi, trois billets pour Suisse - France étaient disponibles sur cette plateforme, par exemple.

Le CIO précise: «Vous trouverez ici toutes les offres de revente de billets standards proposées par les clients. En achetant un billet d'occasion, vous recevrez un nouveau billet à votre nom. Toutes les offres expirent 30 minutes avant le début de la rencontre.» Rien n'est donc perdu si vous faites preuves d'opiniâtreté.

Dormir à l'hôtel? Pas si cher

Et le logement? Impossible de dormir à Mialn pour des prix raisonnables? Au contraire. Un petit tour sur une plateforme bien connue de réservation d'hôtel montre que 88% des chambres sont occupées dans la ville en cette fin de semaine. L'avantage de jouer dans une mégalopole comme la cité lombarde est que l'offre hôtelière est largement à la hauteur de la demande, même si celle-ci est forte.

En ce mardi, il est tout à fait possible de réserver des chambres doubles pour moins de 100 francs sans atterrir dans un endroit insalubre, loin s'en faut. Le plan idéal? Arriver le jeudi pour Suisse - France, rester sur place une nuit en espérant trouver des billets pour Suisse - Canada sur la plateforme de revente officielle. Sur un malentendu, cela peut fonctionner.