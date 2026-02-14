Beat Feuz s'en prend aux critiques de Marco Odermatt

Marcel W. Perren

Il y a trois ans, si un journaliste de ski avait affirmé qu'un Brésilien allait remporter l'or olympique dans une discipline du ski alpin, il aurait été taxé de dérangé par ses lecteurs. C'est pourtant ce qui s'est produit à Bormio.

Lucas Pinheiro Braathen, qui a grandi à Oslo et qui a remporté ses premières victoires en Coupe du monde sous le drapeau norvégien, est devenu champion olympique de géant deux ans après avoir changé de nationalité pour rejoindre celle de sa mère. Il s'est imposé devant les Suisses Marco Odermatt et Loïc Meillard.

Pour le Valaisan, le bronze équivaut à sa deuxième médaille olympique après l'argent en combiné par équipes, tandis qu'«Odi» s'assure sa troisième breloque en quatre course lors de ces Jeux en Italie. Deux fois l'argent et le bronze en super-G. Le meilleur skieur du monde a manqué l'or.

Alors qu'il n'avait pas vraiment envie de rire juste après le super-G, malgré la médaille remportée, le skieur de 28 ans rayonne sur son visage après cette médaille d'argent durement gagnée: «Mes deux premières médailles avaient un défaut. Le combiné, c'est l'équipe, et en super-G, je savais exactement où j'avais perdu l'or en commettant de petites erreurs inutiles. Mais dans ce géant, j'ai vraiment très bien skié dans les deux manches.»

Les grands avantages de Lucas Pinheiro Braathen

S'il a tout de même manqué près de six dixièmes à la victoire, c'est aussi parce que Lucas Pinheiro Braathen a trouvé de meilleures conditions lors de la première manche avec le dossard 1 qu'Odermatt avec le 5. La piste s'était rapidement abîmée le matin. «Lors de la descente, elle était dans un état génial après une nuit froide et j'avais également l'impression lors de la reconnaissance que la piste tiendrait bien. Malheureusement, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais cela ne change rien au fait que Lucas mérite de gagner. Il a parfaitement exploité le dossard No 1.»

Marco Odermatt avait presque une seconde de retard sur le néo-brésilien à la mi-épreuve, et il a finalement été quatre dixièmes plus rapide que Pinheiro Braathen lors de la deuxième manche. Mais il y a un autre élément qui ajoute à l'éclat de cette médaille d'argent. «Depuis Adelboden en géant, j'ai effectué trois courses d'entraînement et trois courses d'essai à mi-parcours le vendredi ici à Bormio. C'est tout ce que j'ai pu faire en raison d'un programme de compétition très chargé. C'est aussi pour ça que je suis très satisfait du résultat final.»

«C'est absolument grandiose!»

Beat Feuz sait combien de jours les spécialistes se sont entraînés au géant avant de participer aux Jeux olympiques. «Le Slovène Zan Kranjec a effectué 18 jours d'entraînement entre Adelboden et Bormio, Braathen s'est bien sûr aussi entraîné au slalom entre-temps, mais il a lui aussi beaucoup plus de kilomètres de géant dans les jambes.»

Le Bernois réagit donc avec irritation lorsqu'il entend des personnes qui veulent qualifier Odermatt de perdant de ces Jeux olympiques. «Les gens qui affirment cela ne méritent en fait pas qu'on leur prête attention. Ils n'ont aucune idée. Même sans l'or, ce que Marco a fait à Bormio est absolument grandiose. Il s'est classé trois fois dans le top 3 dans quatre disciplines. En descente, il a manqué de très peu une médaille en se classant quatrième. Sa constance est unique.»

Beat Feuz rappelle les superstars alpines qui étaient loin d'un tel bilan global lors de Jeux olympiques: «Mikaela Shiffrin visait quatre titres à Pékin en 2022, elle est finalement repartie de Chine sans la moindre médaille. À l'inverse, Odermatt a montré une très forte réaction à Bormio après sa déception en descente.»

Le maquillage, important

Loïc Meillard a de son côté connu de gros ennuis récemment. La médaille d'argent que le Valaisan de 29 ans a remportée en combiné par équipe avec Marco Odermatt, «je n'ai pas pu vraiment la savourer parce que ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais en slalom».

Mais après le géant, le champion olympique de slalom était vraiment heureux: «Lors de la première manche, j'ai perdu une seconde et demie sur Lucas parce que j'ai mal évalué les conditions de neige lors de la reconnaissance, j'ai ensuite trop peu attaqué. C'est pourquoi je suis heureux que cela ait finalement suffi pour monter sur le podium.»

Ce qui est amusant, c'est ce qui se passe juste avant la remise des prix. Marco Odermatt l'explique: «Avant de monter sur le podium, j'ai dit à Lucas qu'il devait encore se mettre un peu de maquillage sur le visage. J'ai bien entendu voulu faire une blague. Mais il a pris ma déclaration au sérieux et il a pris sa boîte de maquillage…»