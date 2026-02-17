L'équipe de Suisse n'a pas impressionné face à l'Italie, mais s'est tout de même imposée 3-0. Les Helvètes se sont qualifiés pour les quarts de finale contre la Finlande, mercredi (18h10).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après deux minutes de jeu, l'équipe de Suisse semblait se diriger vers une balade milanaise pour ce huitième de finale face à l'Italie. Avant la réussite de Philipp Kurashev (2e, 1-0), Roman Josi s'était déjà créé deux énormes occasions de but. La différence de vitesse était saisissante entre les deux formations qui ne semblaient pas évoluer dans la même catégorie.

Cette sensation s'est accrue au moment du second but de Roman Josi en supériorité numérique. Le défenseur a vu un boulevard s'ouvrir devant lui. Il n'a pas eu de peine à loger le puck dans la lucarne (11e, 2-0). À cet instant, le gardien suisse, Leonardo Genoni n'avait pas eu le moindre tir dans sa direction. L'Italie allait-elle se réveiller un jour?

Le raté de Tommaso De Luca

Après un quart d'heure de jeu, les joueurs locaux ont commencé à mettre le nez à la fenêtre. Timidement d'abord. Mais Tommaso De Luca a tout de même raté une montagne à la 15e minute. Seul au deuxième poteau après un tir dévié, le joueur d'Ambri-Piotta a totalement manqué sa reprise. Si les Transalpins voulaient avoir une chance dans cette rencontre, ils devaient absolument convertir ce genre d'opportunités. Avant la première pause, Nico Hischier et Calvin Thürkauf ont encore buté sur le gardien adverse, Damian Clara.

Le portier évoluant en Suède a été exceptionnel durant la deuxième période, notamment sur des tirs de Nino Niederreiter (22e) ou de Sandro Schmid (37e). Le Fribourgeois s'est retrouvé en position idéale au deuxième poteau, mais le gardien a effectué un déplacement latéral supersonique pour réaliser l'arrêt.

Frigo a failli jeter un froid

Mais devant la cage suisse, Leonardo Genoni n'a pas été en reste. Après avoir été au chômage technique durant les dix premières minutes, le Zougois a tout de même dû faire face à quelques situations chaudes. Notamment sur un essai de Luca Frigo à la 37e minute. L'attaquant de la troisième ligne est passé proche de jeter un froid dans une patinoire qui n'a que rarement vibré durant les 60 minutes du matches.

Lors de l'ultime période, la Suisse a assuré sa victoire à la 46e minute en supériorité numérique. Pour l'occasion, Patrick Fischer avait demandé son temps mort, le temps de dessiner un schéma. Six secondes plus tard, le puck était au fond du but sur un joli jeu entre Timo Meier, Damien Riat et Nico Hischier à la conclusion (3-0). En toute fin de match, Christian Marti a eu une immense occasion mais Damian Clara a réussi un arrêt encore plus impressionnant, de la canne.

Hausser le niveau de jeu

Grâce à cette chiche victoire, l'équipe de Suisse a assuré sa place en quarts de finale. Sans y ajouter la manière, toutefois. Comme depuis le début du tournoi, la troupe de Patrick Fischer semble s'adapter au niveau de son adversaire. Moyenne contre la France et très solide face au Canada ou contre la Tchéquie, la Suisse a une nouvelle fois subi un nivellement par le bas lors de ce huitième de finale.

La bonne nouvelle? L'adversité sera bien différente mercredi pour le quart de finale que la Suisse disputera toujours dans la deuxième piste de glace milanaise. Face à une formation quasi exclusivement composée de joueurs de NHL, les stars suisses devront clairement faire un pas vers l'avant. On pense à Nino Niederreiter ou Nico Hischier, bien peu en réussite pour le moment.