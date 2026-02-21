La Finlande se console avec le bronze

Vainqueure du tournoi olympique il y a quatre ans, la Finlande s'est contentée du bronze à Milan. Les joueurs d'Antti Pennanen ont corrigé la Slovaquie 6-1 samedi dans le match pour la troisième place.

ATS Agence télégraphique suisse

Médaillés de bronze en 2022 à Pékin, les Slovaques ont encaissé l'ouverture du score à la 8e par Sebastian Aho, avant que les Finlandais ne doublent la marque d'un superbe tir d'Erik Haula à la 29e. À trente secondes de la fin du tiers médian, l'attaquant de Zoug Thomas Tatar est parvenu à réduire le score et revenir à 2-1.

Mais les Finlandais ont éteint les espoirs slovaques en inscrivant coup sur coup par Roope Hintz en supériorité (48'27) puis par Kaapo Kakko 41 secondes plus tard. La sélection de Vladimir Orszagh a encore tenté de jouer à 6 contre 5, mais Joel Armia a marqué dans le but vide dans la foulée (56e), avant qu'Haula n'enfonce le clou à la 59e dans la cage déserte.