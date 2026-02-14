La Suisse est en demi-finales du tournoi olympique

La Suisse est dans le dernier carré du tournoi olympique! La troupe de Colin Müller est venue à bout de la Finlande (1-0) et retrouvera le Canada en demi-finales.

Blick Sport

Les Suissesses avaient une revanche à prendre. Battues mardi en phase de poules (3-1), les protégées de Colin Müller retrouvaient la Finlande, ce samedi lors du quart de finale. L'objectif était simple: l'emporter, pour avoir l'honneur d'affronter le Canada en demi-finale.

Longtemps, cette rencontre entre Nordiques et Suissesses ont été des plus fermées. La Finlande tirait davantage, mais la Nati était solide en défense. Surtout, les deux gardiennes repoussaient tout. Andrea Brändli a réussi une magnifique prestation et sa performance a été primordiale dans la victoire suisse.

Car c'est Alina Müller qui, après 35 minutes de jeu, qui a enfin pu trouver la faille. La joueuse de Boston a profité d'un tir de Lara Stalder ralenti par un patin adverse pour tromper Sanni Ahola. La délivrance.

Évidemment, les Finlandaises n'avaient pas dit leur dernier mot et il a fallu un immense sauvetage sur sa ligne de Sinja Leemann pour conserver ce score de 0-1 (44e). En toute fin de match, la Nati a encore tremblé en box play, à deux reprises.

Les Suissesses ont finalement tenu bon et se sont qualifiées pour les demi-finales, grâce notamment à une incroyable Andrea Brändli (40 arrêts). Là, elles retrouveront donc le Canada lundi. En poules, elles s'étaient inclinés (0-4) dans la confrontation. Une place en finale relèverait de l'exploit.