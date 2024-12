Les concours hippiques ont eu lieu dans les magnifiques jardins du Château de Versailles Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tout le monde a vu les images du stade de beach-volley avec la Tour Eiffel en arrière-plan. C'était LE point iconique des Jeux olympiques et j'avoue m'être posé au sommet de la tribune de presse pour un match sans avoir la moindre idée de l'affiche. Bien que ce sport soit particulièrement spectaculaire, il se faisait éclipser par la Dame de fer. Surtout lors du coucher de soleil.

C'est forcément facile d'en jeter plein la vue avec une story sur Instagram depuis cet endroit. Il en allait de même pour les compétitions de tir à l'arc avec les Invalides en arrière-plan ou l'escrime dans le Grand Palais. J'avais déjà fait le touriste à Paris. Mais je crois qu'à force, j'en avais oublié à quel point cette ville est spéciale.

Mais les épreuves hippiques qui se sont déroulées dans les jardins de Versailles ont également eu de quoi impressionner. D'une autre manière peut-être. Il suffit de voir les émotions des cavaliers après le cross du concours complet pour se rendre compte du moment spécial qu'ils venaient de vivre. La Valdo-Valaisanne (elle y tient!) Melody Johner m'a raconté avec des trémolos dans la voix le sentiment de littéralement fendre la foule sur sa monture.

De part et d'autres du parcours, ils étaient des milliers à s'être réunis pour vivre un moment spécial. Et déambuler le long des plans d'eau et slalomer entre les obstacles était une sensation très émouvante. Une parenthèse hors du temps en pleine effervescence olympique.

Durant près de trois semaines à Paris, je ne vais pas vous mentir: j'en ai pris plein les yeux. Mais c'est sans conteste à Versailles que j'ai ressenti le plus de choses. L'histoire de France qui contemplait les épreuves a-t-elle joué un rôle? Au moment de sélectionner les lieux pour les épreuves, les organisateurs ont fait absolument tout juste et bravo à eux.

Parfois, j'en suis venu à me demander si ce n'était pas un rêve de vivre des JO dans de telles conditions. Mais le claquement des sabots d'un cheval lancé à toute allure dans les jardins du Château était là pour ramener le spectateur distrait à la réalité.