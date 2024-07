Les Canadiennes: «Nous ne sommes pas des tricheuses»

Vanessa Gilles célèbre son but de la victoire face à la France.

AFP Agence France-Presse

La footballeuse canadienne Jessie Fleming a estimé dimanche après la victoire contre la France (2-1) dans le tournoi olympique que son équipe avait «l'impression d'être contre le monde entier». La sélection canadienne, engluée dans une affaire d'espionnage par drone, a été sanctionnée d'un retrait de six points, fragilisant la défense de son titre olympique conquis il y a trois ans à Tokyo.

Pour Jessie Fleming, qui a égalisé dimanche soir, la victoire contre les Bleues «montre à quel point cette équipe est résistante».

«Nous avons l'impression d'être contre le monde entier en ce moment», a insisté la milieu de terrain, pour qui l'affaire «a rapproché» les joueuses entre elles.

Samedi, la FIFA a annoncé avoir retiré six points au Canada à la suite de l'affaire d'espionnage par drone d'un entraînement à huis clos de la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'interdiction d'exercer pendant un an dans le foot pour la sélectionneuse.

Un membre de l'équipe de football féminine canadienne, sanctionné également par la Fifa, a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour le survol par un drone d'une séance d'entraînement des Néo-Zélandaises avant le match jeudi dernier à Saint-Etienne.

Interrogée sur la sanction de six points, Fleming a estimé que cela était «incroyablement injuste de pénaliser les joueuses de cette manière».

Publicité

«Les joueuses n'avaient absolument aucun contrôle sur la situation», a-t-elle insisté. Si le Canada, aujourd'hui à zéro point à cause de ce retrait de points, s'impose mercredi contre la Colombie, il pourra se qualifier pour les quarts de finale.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Vanessa Gilles, qui a marqué le but vainqueur, s'est également énervée: « Ce qui nous motive, c’est chacune d’entre nous, notre détermination et notre fierté de représenter notre pays quand toute cette merde sort à propos de nos valeurs et de notre représentation en tant que Canadiennes. Ça ne nous ressemble pas. Comme je l’ai déjà dit: nous ne sommes pas des tricheuses, on est des sacrées joueuses, une sacrée équipe, et on l’a prouvé ce soir. »