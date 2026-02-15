AJ Ginnis a choisi les JO pour dire adieu au monde du ski

À 31 ans, le slalomeur grec AJ Ginnis a annoncé sa retraite.Lors du slalom olympique de Bormio, il ne jouera ni la montre ni les points: il descendra pour dire merci à un sport qui a façonné sa vie.

« Demain, je me catapulterai hors du portillon de départ pour la dernière fois.» Dimanche soir, AJ Ginnis (31 ans) a officialisé la fin de sa carrière sur Instagram. En cause: des complications liées à sa dernière opération, incompatibles avec une pratique au plus haut niveau. «C’est une réalité que je dois accepter», écrit-il.

Victime d’une contusion osseuse à l’entraînement fin 2024, le Grec n’avait effectué qu’un retour furtif en Coupe du monde, en novembre 2025 à Levi. À Bormio, il précise qu’il ne disputera pas réellement le slalom: il passera volontairement à côté des portes pour rallier l’arrivée. «Demain, il ne s’agit ni du temps ni des résultats. Il s’agit de gratitude et de respect pour le sport qui a façonné ma vie. Merci de me permettre de vivre ce moment.»

Au total, AJ Ginnis aura pris le départ de 59 slaloms de Coupe du monde. Son unique podium reste une deuxième place à Chamonix en 2023. Deux semaines plus tard, il touchait le sommet de sa carrière avec l’argent mondial à Courchevel.