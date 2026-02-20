Le retour triomphal de Franjo von Allmen à Boltigen

Franjo von Allmen est de retour chez lui, à Boltigen. Le triple médaillé d'or des Jeux de Milan-Cortina a été fêté comme il se doit par son village.

Joël Hahn

Boltigen (BE) était en effervescence ce vendredi. Et pour cause, Franjo von Allmen rentrait au pays après son triple triomphe historique à Bormio. Et l'enfant du village a été accueilli comme un héros populaire.

Dès son arrivée à l’école de Reidenbach, une atmosphère particulière régnait: des sons de trompettes résonnaient dans le Simmental, des cris de joie emplissaient la vallée et les enfants rayonnants de Boltigen formaient la haie d’honneur.

L’homme aux trois médailles d'or olympiques accueillait les félicitations avec un sourire gêné, plaisantait sur des anecdotes de sa vie quotidienne — sa médaille cassée chez sa grand-mère — et se montrait profondément ému par l’engagement de ses fans, dont le fan's club est passé de 13 membres à ses débuts à 1600 désormais.

L'enfant du Simmental

Les élèves de l'école ont ensuit chanté une chanson spécialement composée pour lui, tandis que l'orchestre de Boltigen a assuré une ambiance festive. De petites surprises comme le «Franatiker Shot» pour les fans ont complété la fête. Franjo von Allmen a bavardé avec du monde, loué les chansons des enfants et les a remerciés pour leurs attentions, mais a dû expliquer qu'il n'avait pas le temps de prendre tous les selfies en raison de la descente imminente de Garmisch.

Malgré l'ambiance survoltée, il était clair que cette soirée était plus qu'une simple réception. C'était une fête de la communauté, de la fierté pour un enfant du Simmental et un moment de communion entre le héros olympique, ses fans, sa famille et sa communauté d'origine.

Lorsque Franjo a terminé la partie officielle, toute la vallée a applaudi, l'orchestre a joué et la foule en liesse a félicité son champion. Une soirée pleine d'émotions, de rires, de musique et de souvenirs qui lieront Franjo von Allmen et Boltigen pour toujours.