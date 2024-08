Voici pourquoi Noah Lyles est également un héros au Japon

Noah Lyles a remporté le 100m dimanche soir.

ATS Agence télégraphique suisse

Showman déterminé à écrire l'histoire de l'athlétisme, Noah Lyles a déjà marqué les Jeux en remportant dimanche la course reine pour cinq millièmes devant le Jamaïcain Kishane Thompson. Une victoire célébrée drapeau américain sur le dos, en imitant le légendaire «Kamehameha» du célèbre manga et anime Dragon Ball, qui consiste à propulser une puissante explosion d'énergie avec ses mains.

Noah Lyles est «l'otaku le plus rapide de l'humanité» titre le journal sportif japonais «Daily Sports». Un otaku désigne les fans les plus assidus de la pop culture japonaise.

L'Américain de 27 ans avait également rendu hommage sur X/Twitter au créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, à sa mort en mars 2024. Un message dont se sont souvenus les fans d'animes à l'occasion de sa victoire dimanche. «Je suis certain que ce Kamehameha n'est pas passé inaperçu aux yeux de Toriyama-sensei», a écrit l'un d'eux sur la plate-forme.

Le fameux signe en référence au manga japonais.

En juin dernier, lors des sélections olympiques américaines, Noah Lyles avait déjà pu faire le bonheur des fans en sortant ses cartes «Yu-Gi-Oh» pour les montrer aux caméras.

Les «animes» japonais ont inspiré d'autres athlètes olympiques réunis à Paris jusqu'au 11 août. Les fleurettistes français ont aussi effectué leur «Kamehameha» en guise de célébration de leur médaille de bronze par équipe acquise contre les Etats-Unis dimanche.

De multiples références à la culture des mangas

Le lanceur de poids Payton Otterdahl a lui imité Monkey D. Luffy, héros de One Piece, qui est l'oeuvre de fiction la plus vendue au monde et qui a dépassé Harry Potter il y a deux ans avec plus de 500 millions de copies vendues. Le favori au concours de la longueur, Miltiadis Tentoglou, est lui aussi un fan de l'oeuvre gigantesque d'Eiichiro Oda et de l'équipage au chapeau de paille.

Le joueur de volley-ball brésilien Darlan Ferreira Souza a été aperçu avec un tatouage sur le bras reprenant un slogan de «Haikyu!», un manga et série sur le volley, ce qui a encore ravi un internaute sur X/Twitter, «heureux» de voir le manga «faire le tour du monde». «J'espère qu'il continuera à inspirer les joueurs de volleyball du monde entier», a-t-il écrit.