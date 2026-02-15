La Suisse connaît son adversaire au prochain tour

L'équipe de Suisse de hockey est fixée sur son sort pour la suite de ce tournoi olympique. La formation de Patrick Fischer affrontera l'Italie, mardi, pour une place en quarts de finale.

L'équipe de Suisse est fixée sur son sort pour la suite de la compétition. Deuxième de son groupe grâce à sa victoire face à la Tchéquie ce dimanche, la formation de Patrick Fischer a dû attendre la fin de l'ultime match pour connaître son adversaire en huitièmes de finale de ces Jeux olympiques italiens. Elle devra ainsi se débarrasser de l'Italie pour continuer de rêver d'une médaille lors de ces joutes milanaises.

La victoire des États-Unis face à l'Allemagne dimanche soir a validé le fait que la Suisse allait terminer à la cinquième place de cette première phase de la compétition. Première équipe à ne pas être directement qualifiée pour les quarts de finale, la Suisse va ainsi affronter l'Italie, pire nation de ce premier tour, lors du barrage.

Finlande en quarts?

L'équipe d'Italie a alterné le surprenant et le catastrophique lors de ce premier tour. La nation hôte a tout d'abord donné du fusilli à retordre à la Suède en début de compétition, avant de s'écrouler et de perdre 11-0 contre la Finlande. Que vaut vraiment cet adversaire? Difficile de se prononcer à ce stade de la compétition. Mais toujours est-il que même l'avantage d'évoluer à domicile ne devrait pas être un argument valable, au risque de paraître hautain, pour raisonnablement envisager une défaite.

Dès lors, penchons-nous sur l'éventuelle (mot important à ce stade de la compétition) suite de Jeux olympiques. En cas de victoire face aux Italiens, les Suisses connaîtraient déjà le nom de leur adversaire en quarts de finale de ce tournoi: la Finlande. Patrick Fischer et ses hommes pourront au moins se dire que leurs bonnes performances de cette première phase leur auront permis d'éviter potentiellement le Canada et les États-Unis avant une éventuelle demi-finale. Cela représente déjà une excellente nouvelle.

Encore faudra-t-il se défaire de l'Italie dans un match couperet, mardi (heure à définir).