Hockey: Un match du tournoi féminin a dû être reporté!

Hockey: Un match du tournoi féminin reporté!

Le tournoi olympique féminin de hockey sur glace connaît déjà son premier coup de tonnerre avant même d'avoir commencé. Le match très attendu entre la Finlande et le Canada, prévu ce jeudi a été reporté au 12 février à 14h30, ont annoncé les organisateurs.

Cette décision fait suite à la détection de plusieurs cas de gastro-entérite aiguë au sein de l’équipe finlandaise. Après consultation du corps médical, l’ensemble des parties prenantes a jugé qu’il était impossible de maintenir la rencontre dans des conditions sanitaires acceptables. La santé des joueuses, du staff et des officiels a été placée au centre des discussions, aboutissant à un report jugé nécessaire pour préserver l’intégrité du tournoi.

Sportivement, cette affiche représentait déjà l’un des chocs majeurs de la phase préliminaire. Le Canada, puissance historique du hockey féminin, devait se mesurer à une formation finlandaise capable régulièrement de jouer les trouble-fêtes face aux cadors nord-américains.