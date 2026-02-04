Hockey: Un match du tournoi féminin a dû être reporté!

Hockey: Un match du tournoi féminin reporté!
Le tournoi olympique féminin de hockey sur glace connaît déjà son premier coup de tonnerre avant même d'avoir commencé. Le match très attendu entre la Finlande et le Canada, prévu ce jeudi a été reporté au 12 février à 14h30, ont annoncé les organisateurs.
Cette décision fait suite à la détection de plusieurs cas de gastro-entérite aiguë au sein de l’équipe finlandaise. Après consultation du corps médical, l’ensemble des parties prenantes a jugé qu’il était impossible de maintenir la rencontre dans des conditions sanitaires acceptables. La santé des joueuses, du staff et des officiels a été placée au centre des discussions, aboutissant à un report jugé nécessaire pour préserver l’intégrité du tournoi.
Sportivement, cette affiche représentait déjà l’un des chocs majeurs de la phase préliminaire. Le Canada, puissance historique du hockey féminin, devait se mesurer à une formation finlandaise capable régulièrement de jouer les trouble-fêtes face aux cadors nord-américains.
Les Suissesses pour la descente sont connues
Les quatre Suissesses sélectionnées pour la descente olympique de dimanche à Cortina d'Ampezzo sont connues. Les entraîneurs ont retenu Corinne Suter, Jasmine Flury, Malorie Blanc et Janine Schmitt.
Après l'annulation du premier entraînement jeudi en raison des chutes de neige, il n'y aura au maximum que deux essais avant la descente dominicale. Comme l'a expliqué l'entraîneur en chef Beat Tschuor, le staff helvétique n'a pas voulu imposer une pression supplémentaire sur les skieuses avec une qualification interne, d'autant plus que la situation météorologique demeure incertaine.
La cinquième spécialiste de vitesse, Delia Durrer, est donc remplaçante, mais elle reste une option reste une option pour l'épreuve par équipe prévue mardi.
Le couple Schwaller perd son deuxième match
Le double mixte suisse a perdu son deuxième match aux Jeux olympiques jeudi à Cortina d'Ampezzo. Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller se sont inclinés 7-4 face aux Etats-Unis.
Victorieux de son premier match mercredi contre l'Estonie (9-7), le duo suisse a pris l'avantage au 2e end, avant de voir les Américains Cory Thiesse et Korey Dropkin enchaîner les coups de deux. La pierre marquée au 7e end n'a pas suffi aux Schwaller pour se relancer dans cette partie.
Le duo helvétique aura l'occasion de se relancer dès jeudi soir face à la Corée du Sud (19h05).
Mattia Casse remporte la deuxième descente
L'Italien Mattia Casse a réalisé le meilleur temps du deuxième entraînement officiel de descente des Jeux olympiques de Milan Cortina, jeudi à Bormio. Sous un grand soleil, Casse a devancé deux autres Italiens, Florian Schieder (+0"45) et le jeune prodige Giovanni Franzoni (+0"87) à deux jours de l'épreuve-reine du ski alpin samedi. Mais le vainqueur du jour a manqué une porte.
«Trois Italiens devant, c'est sympa, on a une bonne équipe, mais ce n'est que l'entraînement», a tempéré Giovanni Franzoni.
Marco Odermatt, principal favori pour samedi, n'a pris que la 23e place. Mais comme beaucoup de concurrents, le Nidwaldien mondial ne s'est pas engagé à fond sur la Stelvio moins glacée que d'habitude. «Belle journée, super temps, bonne piste, tout va bien», a rapporté «Odi».
Un doute entourait la tenue du troisième et dernier entraînement officiel prévu vendredi à 11h30 puisque les prévisions météo annoncent de nouvelles chutes de neige sur la station italienne.
Première victoire pour la Suisse
Afin de pouvoir mener à bien l'ensemble du programme, certaines disciplines olympiques ont débuté avant même la cérémonie d'ouverture officielle prévue vendredi. C'est le cas du curling double mixte, où Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller ont remporté la première victoire suisse dans ces Jeux olympiques. Le couple a battu le duo estonien 9-7 lors de l'end supplémentaire.
Les Suisses bien placés lors du premier entraînement
Le premier entraînement de la descente olympique prévue samedi à Bormio a été plutôt favorable aux Suisses. Marco Odermatt (3e) et Alexis Monney (4e) sont dans le top 5. Le vainqueur de ce premier galop d'essai sur la Stelvio se nomme Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a devancé l'Italien Giovanni Franzoni de 0''16 et Marco Odermatt de 0''40. Alexis Monney suit à la 4e place à 0''66. "Mais j'ai manqué une porte sur le haut", regrettait le Fribourgeois dans l'aire d'arrivée.
Toujours est-il que sur une neige molle, les Suisses ont quand même tenu le haut du pavé avec Franjo von Allmen 7e et Stefan Rogentin 8e. Le Grison, à la lutte avec Niels Hintermann pour la quatrième place en descente, a devancé le Zurichois (18e) de 0''82. Pas de quoi inquiéter l'un ou l'autre. Les deux hommes savent que la qualification se jouera lors d'un prochain entraînement.
Impressionnant sur le haut avec d'excellents temps de passage sur les secteurs 2, 3 et 4, Marco Odermatt a prouvé qu'il faudrait bien évidemment compter sur lui. «Je me suis bien senti sur les skis, mais beaucoup de choses ont évolué entre la reconnaissance et le passage en course», a avoué le Nidwaldien, qui apprécie également d'avoir un hôtel au pied de la piste. Coup dur en revanche pour le Norvégien Fredrik Möller. Le vainqueur du Super-G fin 2024 a chuté et a dû être évacué en hélicoptère.
Lindsey Vonn confirme qu'elle participera aux JO malgré sa blessure
L'Américaine Lindsey Vonn, revenue au sommet cet hiver à 41 ans sur le circuit mondial de ski alpin, a confirmé mardi qu'elle prendrait part aux JO-2026 de Milan Cortina malgré une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche. «J'ai confiance dans le fait que je pourrais courir dimanche (jour de la descente olympique, NDLR)», a expliqué Lindsey Vonn, l'une des stars attendues de ces Jeux, lors d'une conférence de presse à Cortina d'Ampezzo.
Lindsey Vonn s'est blessée vendredi en chutant lourdement lors de la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière descente de Coupe du monde avant les JO. Déséquilibrée à la réception d'un saut, l'Américaine a chuté, puis a glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être stoppée par des filets de sécurité. Après une longue pause, elle a pu rallier l'aire d'arrivée sur ses skis, avant d'annoncer qu'elle était blessée au genou gauche sans donner plus de précisions.
«Lors de ma chute à Crans-Montana, je me suis complétement rompu mon ligament antérieur croisé, je me suis abimé le ménisque, on ne sait pas si c'est due à la chute elle-même», a-t-elle détaillé. «Nous avons fait beaucoup de soins, nous avons consulté des médecins, je suis allée à la salle et aujourd'hui, j'ai skié, mon genou tient bon, je me sens forte», a poursuivi la championne olympique 2010 de descente qui a précisé qu'elle porterait une attelle.
