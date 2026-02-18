Les fondeurs suisses terminent quatrièmes

Sprint par équipe: Janik Riebli et Valerio Grond au 4e rang
Janik Riebli et Valerio Grond ont échoué au pied du podium, à 1''0 de l'Italie (3e), dans le sprint par équipe des JO 2026. Les deux Suisses ont été battus par plus fort qu'eux dans une course remportée par les Norvégiens Johannes Klaebo/Einar Hedegart.
(ATS)
Bob à deux: Diplôme olympique pour Michael Vogt et David Amadou Ndiaye
Meilleurs Suisses, Michael Vogt et David Amadou Ndiaye ont terminé à la 6e place en bob à deux mardi à Livigno. Les trois équipages allemands en lice ont réalisé le triplé.
Déjà loins du podium après les deux premières manches la veille, les trois bobs suisses n'ont pas réussi à combler leur retard sur les meilleurs mardi. La paire Vogt/Ndiaye ont terminé en 3'42''60 après quatre manches, à 1''08 de la troisième marche du podium occupée par le bob dirigé par Adam Ammour. En tête, le pilote allemand Johannes Lochner a décroché son premier titre olympique en 3'39''70 devant son compatriote Francesco Fiedrich, qui a concédé 1''34 au total à celui qui a signé le meilleur temps lors des quatre passages.
Les deux autres bobs helvétiques en lice dans cette finale se sont classés hors du top 10. Timo Rohner et son pousseur Tim Annen ont terminé 14e à 2''29 du podium, tandis que le duo Cedric Follador/Luca Rolli a fini à la 15e place.
(Source: ATS)
Curling: Les Suisses déjà qualifiés pour le dernier carré
7/7 pour l'équipe de Suisse masculine de curling, qui poursuit son sans-faute dans le tournoi olympique. Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin et Sven Michel ont terrassé l'Allemagne, sur le score de 8-4. Kim Schwaller, remplaçant, a même pu disputer le dernier end, alors que la partie était déjà pliée.
Une nouvelle victoire qui valide la qualification suisse dans le dernier carré, alors qu'il reste deux matches de phase de groupe au programme. Parcours parfait, jusqu'ici, pour le CC3C Genève, qui pourrait même assurer la première place d'ici peu.
Curling: Les Suissesses signent une cinquième victoire
Dans le tournoi féminin, l'équipe de Suisse a obtenu un précieux succès mardi contre la Corée du Sud 7-5. Le CC Aarau est en bonne voie de se qualifier pour les demi-finales.
La skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont pris les devants dès le 2e end à la faveur d'un coup de trois. Les Suissesses ont réalisé un coup de deux décisif au 9e end pour mener 7-4, avant d'assurer leur victoire lors de l'ultime manche.
Les Helvètes sont idéalement placées à la deuxième place, alors qu'il ne leur reste que deux rencontres à disputer dans ce tour préliminaire. Elles affronteront mercredi le Danemark à 19h05, puis les Etats-Unis jeudi à 14h05, qui affichent pour l'heure comme les Suissesses un bilan de cinq victoires et deux défaites.
(Source: ATS)
Biathlon: Le relais suisse masculin termine huitième
Les biathlètes suisses ont pris la huitième place du relais masculin des Jeux olympiques mardi à Anterselva. La médaille d'or est revenue au quatuor français, qui s'est imposé devant la Norvège et la Suède.
Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jérémy Finello et Niklas Hartweg ont concédé 1'41 de retard aux champions olympiques tricolores. Les Suisses étaient au contact après les deux premiers passages mais les deux fautes de Jérémy Finello au tir leur ont coûté cher.
Le quatuor français, qui a devancé les Norvégiens pour moins de 10 secondes, a de son côté apporté une 9e médaille à la délégation tricolore. Avec ce nouveau sacre, la France porte son total de médailles à 16, ce qui constitue un nouveau record sur une seule édition.
(Source: ATS)
Plusieurs épreuves reportées à Livigno
Plusieurs épreuves des JO 2026 nt été reportées en raison des abondantes chutes de neige dans la station italienne de Livigno, ont annoncé les organisateurs. La finale du snowboard slopestyle féminin aura lieu un autre jour, tout comme les qualifications des épreuves d'Aerials.
Prévue initialement à 13h00, le concours de snowboard slopestyle a été annulé. «Une décision concernant une nouvelle date et un nouvel horaire sera communiquée plus tard dans la journée», ont précisé dans un communiqué les responsables du snowpark. La finale du ski Big Air masculin, prévue à 19h30 est maintenue à ce stade, a-t-on appris de même source.
À quelques centaines de mètres de là, sur l'autre site olympique de Livigno, les qualifications des épreuves d'Aerials hommes et femmes qui devaient commencer à 10h45 ont finalement été reportées à un autre jour. Les acrobates suisses Lina Kozomara, Pirmin Werner et Noé Roth devront donc patienter avant d'entrer en lice.
Lundi, le début de la finale du Big Air féminin avait été retardé de plus d'une heure en raison du vent et de la neige pour permettre aux organisateurs de dégager le tremplin du snowpark. L'épreuve s'était ensuite déroulée sans accroc.
(Source: ATS)
Glauser de retour
Pour son huitième de finale face à l'Italie, Patrick Fischer peut compter sur le retour d'Andrea Glauser, blessé vendredi contre le Canada. Le sélectionneur national l'a toutefois placé en quatrième ligne avec Tim Berni. L'occasion de le réintégrer tranquillement dans son line-up? Hormis ce renfort en défense, le Zougois n'a pas changé ses lignes et fait confiance à la même formation qui a brillamment battu la Tchéquie, dimanche.
La seule surprise concerne le poste de gardien. Patrick Fischer a laissé Akira Schmid au repos en ce lundi et Reto Berra a donc été inscrit sur la feuille de match. Le gardien de Fribourg Gottéron sera le remplaçant de Leonardo Genoni.
Une sixième victoire en six matches pour les Suisses
L'équipe de Suisse masculine de curling poursuit son sans-faute au tournoi olympique de Cortina. Les joueurs du CC3C Genève ont dominé la Suède mardi (9-4) et se rapprochent des demi-finales.
Irrésistibles, Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin et Sven Michel s'affirment de plus en plus comme les principaux favoris du tournoi. Ils pourraient valider leur qualification pour le dernier carré mardi soir en cas de victoire contre l'Allemagne (19h05).
Menant 4-0 après deux ends, les Suisses ont à peine douté lorsque les Scandinaves sont revenus à 6-4 au 6e end. Un coup de trois à la manche suivante leur a redonné cinq longueurs d'avance et a forcé les Suédois à l'abandon.
Après ce nouveau succès des hommes, c'est au tour des Suissesses de retrouver la glace. Les joueuses du CC Aarau affrontent la Corée du Sud dès 14h05.
Les hockeyeuses suisses se sont très bien défendues face au Canada
Les Suissesses ont fait mieux que se défendre face au Canada en demi-finale du tournoi olympique lundi. Battues 2-1, elle affronteront la Suède jeudi pour la médaille de bronze (14h40).
Battues 4-0 lors du tour préliminaire par ces mêmes Canadiennes, les Suissesses les ont cette fois fait douter jusqu'au bout. La réduction du score de Rahel Enzler à l'entame du troisième tiers-temps a ramené la Suisse à une longueur, mais cela n'a pas suffi pour aller chercher une prolongation.
Dominatrices (46 tirs cadrés à 8), les Canadiennes ont fait la différence lors du tiers médian, grâce à un doublé de Marie-Philip Poulin. La Québecoise est par ailleurs devenue meilleure buteuse de l'histoire des Jeux olympiques avec ses 20 buts.
Les Suissesses doivent maintenant espérer pouvoir compter sur une Andrea Brändli tout autant efficace face aux Suédoises, elle qui a repoussé 44 pucks lundi soir. Il y a 12 ans, la Suisse avait battu les Scandinaves dans ce match pour le bronze pour aller chercher une médaille historique.
Les Canadiennes affronteront quant à elles les Etats-Unis lors d'une finale annoncée (19h10). Mais les Américaines partiront largement favorites.
Les curleuses suisses rebondissent
L'équipe de Suisse s'est relancée lundi soir face à la Grande-Bretagne en s'imposant 10-6. Lundi matin, le CC Aarau avait concédé sa deuxième défaite dans le tournoi olympique féminin en s'inclinant 6-4 contre la Suède.
Les Suissesses ont abordé le 9e end face aux Britanniques sur le score de 6-6, notamment à la faveur de leur coup de trois dans le 7e end. Alina Pätz a alors été décisive en remportant un fantastique coup de quatre avec sa dernière pierre pour pousser la Grande-Bretagne à l'abandon.
Dans la matinée, la skip Silvana Tirinzoni (photo) et ses équipières ont vu la victoire leur échapper après avoir manqué un coup de deux dans le 9e end. La formation suédoise emmenée par Anna Hasselborg a ensuite classé l'affaire sur l'ultime pierre du dixième end pour signer une 6e victoire en autant de rencontres.
Avec quatre victoires pour deux défaites, la Suisse pointe au 2e rang provisoire à égalité avec les Etats-Unis et la Corée du Sud, et reste bien placée dans la lutte pour les places de demi-finaliste. Mais le CC Aarau aura tout intérêt à battre les Coréennes mardi dès 14h05 pour rester dans le bon wagon.