Les fondeurs suisses terminent quatrièmes

Bob à deux: Diplôme olympique pour Michael Vogt et David Amadou Ndiaye

Meilleurs Suisses, Michael Vogt et David Amadou Ndiaye ont terminé à la 6e place en bob à deux mardi à Livigno. Les trois équipages allemands en lice ont réalisé le triplé.

Déjà loins du podium après les deux premières manches la veille, les trois bobs suisses n'ont pas réussi à combler leur retard sur les meilleurs mardi. La paire Vogt/Ndiaye ont terminé en 3'42''60 après quatre manches, à 1''08 de la troisième marche du podium occupée par le bob dirigé par Adam Ammour. En tête, le pilote allemand Johannes Lochner a décroché son premier titre olympique en 3'39''70 devant son compatriote Francesco Fiedrich, qui a concédé 1''34 au total à celui qui a signé le meilleur temps lors des quatre passages.

Les deux autres bobs helvétiques en lice dans cette finale se sont classés hors du top 10. Timo Rohner et son pousseur Tim Annen ont terminé 14e à 2''29 du podium, tandis que le duo Cedric Follador/Luca Rolli a fini à la 15e place.

(Source: ATS)