La bonne blague d'un médaillé olympique bulgare

De retour des Jeux, le snowboardeur bulgare Tervel Zamfirov a provoqué un moment aussi inattendu que savoureux à l’aéroport. Sa médaille de bronze a déclenché l’alarme du contrôle de sécurité, offrant une scène pleine d’humour qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Blick Sport

Après avoir offert à la Bulgarie une médaille de bronze historique aux JO, Tervel Zamfirov n’a pas seulement fait parler de lui sur les pistes de snowboard, il a déclenché les rires à l’aéroport.

À son retour de Milano-Cortina 2026, où le jeune talent de 20 ans a décroché le bronze en snowboard parallèle (une première pour son pays depuis vingt ans), Tervel Zamfirov s'est voulu taquin au moment de passer le contrôle de sécurité.

Il a même fait rire l'agent de sécurité

Le détecteur s’est en effet mis à sonner et le Bulgare a alors sorti sa médaille de bronze, tout sourire. L’agent a non seulement rigolé (là aussi un exploit qui valait bien une médaille olympique), mais aussi félicité le jeune homme pour son exploit, sous les yeux amusés des voyageurs et des caméras.

Sur les réseaux sociaux, le champion n’a pas caché sa fierté. «L’homme de la sécurité était le meilleur! Merci, Milano-Cortina 2026», a-t-il plaisanté.

Ce moment léger intervient après un début d’année déjà historique pour le snowboard bulgare: Tervel Zamfirov avait auparavant remporté le titre mondial en slalom parallèle en 2025 à Saint-Moritz et s’est imposé comme une figure majeure de son sport et un symbole du renouveau de la Bulgarie sur la scène internationale.

Le renouveau du sport bulgare

Le pays des Balkans fait en effet connaissance avec une nouvelle génération de champions, parmi lesquels le jeune haltérophile Karlos Nassar (21 ans), déjà le meilleur du monde, mais aussi la fratrie Aleksandar et Simeon Nikolov (vice-champions du monde de volleyball à 23 et 20 ans), en attendant l'éclosion au plus haut niveau du phénomène Ivan Ivanov en tennis (vainqueur de Wimbledon et de l'US Open juniors en 2025).



