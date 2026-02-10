Les Suissesses battues lors du combiné par équipes

L'Autriche a remporté le combiné par équipe féminin à Cortina mardi grâce à la paire Ariane Raedler/Katharina Huber. Jasmine Flury et Wendy Holdener ont terminé 6es.

ATS Agence télégraphique suisse

Surprise dans les Dolomites, alors que l'on imaginait Mikaela Shiffrin profiter de la belle manche en descente de sa coéquipière Breezy Johnson pour s'adjuger le titre olympique, la plus grande skieuse de l'histoire n'a pas réussi une manche parfaite. Pire, le duo champion du monde à Saalbach a terminé 4e. L'honneur américain est sauf grâce à Jacqueline Wiles et Paula Moltzan, 3es. L'argent est allé aux Allemandes Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher, 2es à 0''05.

Les meilleures Suissesses ont donc été Jasmine Flury et Wendy Holdener (6es). 13e à 1''54 au terme de la descente, le duo a pu compter sur une Wendy Holdener toujours à l'aise dans les grands rendez-vous. La skieuse d'Unteriberg n'a logiquement pas pu créer de trop gros écarts sur une manche de slalom somme toute assez facile. Elle se consolera avec le deuxième meilleur chrono sur le slalom.

Placé juste devant Flury/Holdener après la descente, le binôme Suter/Rast n'a pas réalisé d'exploit en terminant au 9e rang. Mais la Valaisanne a pris la 3e place du slalom.

Mélanie Meillard éliminée

Associée à Delia Durrer, Eliane Christen a pris tous les risques lors de sa manche de slalom. Des risques qui n'ont pas payé puisqu'elle a connu l'élimination. Issue identique pour le duo Schmitt/Meillard. La skieuse d'Hérémence a manqué une porte alors qu'elle était à l'attaque.

Ce slalom du combiné fut également l'occasion de revoir Petra Vlhova, de retour après deux ans d'absence. La technicienne slovaque n'a pas terminé sa manche après avoir enfourché, mais de la retrouver à ce niveau est déjà une victoire. Elle sera également au départ du slalom mercredi prochain.