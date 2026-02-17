Gian-Andri Baumgartner

Avec trois victoires en trois matches, l’équipe masculine américaine de hockey sur glace a parfaitement lancé son tournoi olympique. Qualifiée directement pour les quarts de finale, elle n’est plus qu’à deux succès d’une place en finale. Et si elle y parvient, elle pourra visiblement compter sur un soutien de poids. Selon le quotidien italien Corriere della Sera, le président Donald Trump prévoit d’assister à la finale dimanche prochain à Milan en cas de qualification des États-Unis.

JD Vance hué

D’après le journal milanais, les autorités locales préparent déjà un dispositif de sécurité renforcé pour accueillir cet invité de marque. Vérone est également concernée: dans la ville de Roméo et Juliette, la cérémonie de clôture aura lieu quelques heures après la finale masculine de hockey sur glace. Un événement auquel Donald Trump souhaiterait aussi assister.

Il ne serait pas le premier représentant de la Maison-Blanche à se rendre à ces Jeux d’hiver. Son vice-président, JD Vance, a notamment assisté à un match de la phase préliminaire de l’équipe féminine américaine et était également présent à la cérémonie d’ouverture au San Siro de Milan, sous les huées d’une partie du public italien.

Contrairement à JD Vance, qui a rencontré la Première ministre italienne Giorgia Meloni en marge des compétitions, Donald Trump ne prévoirait toutefois qu’un passage éclair en Italie. Le Corriere della Sera parle d'un déplacement express, sans excursion ni nuitée sur place.