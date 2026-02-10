Intrépide : Jasmine Flury continue de skier aux matches des Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo malgré la perte d'un ongle de pied et des douleurs au genou. Son prochain engagement : le super-G de jeudi - à fond, comme elle l'annonce.

Mathias Germann

Jasmine Flury est une dure à cuire. Dimanche, lors de la descente olympique, elle a perdu l’ongle de son gros orteil. Deux jours plus tard, elle était déjà de retour au départ du combiné par équipes. «C’est compliqué d’entrer dans la chaussure de ski. Et la pression par-dessus n’est pas vraiment agréable», explique-t-elle.

68 sauts en quatre descentes

Mais Comment cet incident est-il survenu ? «Au saut Duca d’Aosta. Il est très long et on atterrit à plat. Après ça, l’ongle est devenu noir.» Jasmine Flury n’est pas la seule à conserver des traces de son show aérien sur la Tofana. Son amie Corinne Suter souffre elle aussi des conséquences des réceptions brutales et a reconnu devoir prendre des antidouleurs. Il faut dire que les deux Suissesses ont été en l’air à 17 reprises par course — soit 68 sauts au total sur quatre descentes (deux entraînements et deux courses).

«Malheureusement, beaucoup de sauts ne se font pas sur des pentes raides, ce qui serait bien plus agréable», regrette Jasmine Flury. L’épisode de l’ongle a laissé des marques. «Le soir, l’orteil tapait. Ce n’est pas que tu ne peux plus skier avec ça, mais je suis clairement souvent pieds nus en ce moment», glisse la championne du monde de descente, en 2023, avec un sourire.

Un coup dans le genou ? «Un moment de choc»

Lors du combiné par équipes, Jasmine Flury a tout de suite dû encaisser un nouveau choc. «J'ai reçu un coup dans le genou lors d'un saut. Comme un coup de couteau. J'ai bien encaissé, mais à l'arrivée, j'ai eu mal.» Jasmine Flury se bat pour revenir après une pause de deux ans due à une lésion du cartilage.

Malgré ses douleurs, elle réalise une bonne descente en combiné, signant le quinzième temps. Elle n'a perdu qu'une 1,54 seconde sur le meilleur temps. «Je sens que ça avance à nouveau, lentement mais sûrement. Je me sens mieux.»

Jasmine Flury fera sa dernière apparition olympique jeudi lors du super-G. D'ici là, elle a besoin de physiothérapie et de repos. «Et ensuite, je me donnerai une nouvelle fois à fond», annonce-t-elle.