Devenir le Suisse le plus décoré de l'histoire: Sa dernière mission

Il est depuis longtemps le plus grand vététiste. En remportant une quatrième médaille lundi à Paris, Nino Schurter deviendrait également le plus grand athlète olympique suisse des temps modernes.

1/8 Deux grands numéros de la scène cycliste : l'icône du VTT Nino Schurter (à g.) rencontrera le phénomène du vélo Tom Pidcock à Coire en 2023.

Matthias Dubach

Normalement, Nino Schurter (38 ans) aurait dû être en train de se détendre quelque part sur une plage ou de faire une balade tranquille à vélo. En 2021 avant les épreuves de Tokyo, la légende du VTT avait déclaré: «Ce seront mes derniers Jeux !»

Le Grison sourit lorsque Blick lui rappelle cette déclaration avant son voyage à Paris. «Après Tokyo, les choses ont continué à bien se passer pour moi, explique le décuple champion du monde. En 2022, j'ai à nouveau été champion du monde et 2023 s'est également très bien passé (ndlr victoire au classement général de la Coupe du monde). J'ai senti que je pouvais continuer à rouler à un haut niveau et être encore compétitif à Paris.»

Le Grison raconte également que Tokyo ne s'est pas déroulé comme prévu, ni en termes d'expérience - à cause de la pandémie de Covid - ni en termes de résultat, avec une quatrième place.

L'or semble réservé au phénomène cycliste Pidcock

Son résultat de Tokyo a été le pire pour Schurter aux Jeux Olympiques, lui qui a un bilan impressionnant. Aujourd'hui, l'icône du vélo veut à nouveau monter sur le podium à Paris pour ce qui sera probablement sa dernière participation olympique après Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016. Ce serait un nouveau jalon dans la carrière exceptionnelle de Schurter. Avec quatre médailles individuelles, il dépasserait Fabian Cancellara et deviendrait le meilleur athlète olympique suisse des temps modernes.

Mais huit ans après son triomphe à Rio, Schurter se demande s'il pourrait décrocher une deuxième médaille d'or. La raison? Tom Pidcock. Le Britannique est le grand favori de la course de cross-country qui se déroulera la veille de son 25e anniversaire. Surtout parce que le parcours n'est pas particulièrement exigeant techniquement, ce qui convient au vététiste à temps partiel.

Schurter sait que le multi-talent cycliste Pidcock, au meilleur de sa forme, est difficile à battre. Les deux stars du cyclisme se respectent beaucoup et apprécient les carrières de chacun, comme en témoigne leur rencontre en 2023 à Coire pour un reportage de Blick. «Quand j'étais enfant, tu étais déjà le plus grand», avait alors déclaré Pidcock à Schurter lors de cette rencontre intergénérationnelle.

Ils se croisent rarement sur les parcours. Pidcock est principalement sur le vélo de course. Mais il gagne presque toujours lorsqu'il s'aligne en VTT, comme lors des Championnats du monde 2023 ou plus récemment, en juin, lors de la Coupe du monde à Crans-Montana.

Combien d'énergie le Tour et le Covid ont-ils coûté?

En raison de la domination de Pidcock, Schurter est devenu ces dernières semaines un fan de son plus grand rival. Pourquoi? Parce que le Britannique s'est imposé un programme intense avec ses participations au Tour de Suisse et au Tour de France. Le Grison, lui, s'est concentré sur Paris avec un entraînement de trois semaines en altitude sur le col de la Bernina et une participation mesurée aux courses. Ainsi, avant le départ du Tour de France, Schurter a déclaré: «J'espère qu'il fera un très bon Tour de France, qu'il occupera une bonne place au classement général et qu'il devra se battre jusqu'à la fin».

Son arrière-pensée? Que Pidcock laisse quelques forces sur le vélo de course, ce qui pourrait lui manquer aux Jeux olympiques. «Ce n'est pas une machine, il a, lui aussi, besoin de récupérer.» Il y a aussi le facteur mental. «Si tu fais un super Tour, la motivation ne sera peut-être pas aussi grande à Paris», espérait le Grison.

Ce n'est toutefois pas ce qui s'est passé. Pidcock a abandonné le Tour avant la 14e étape, soit exactement deux semaines avant la course olympique de cyclisme. Le Britannique a dû renoncer en raison d'une infection au Covid. La question de savoir s'il s'en est bien remis est désormais sur toutes les lèvres au moment où il enfourche à nouveau son VTT. Schurter ou Pidcock? L'une des deux stars sera-t-elle couronnée prochain double champion olympique après Julien Absalon, vainqueur en 2004 et 2008? Réponse dès 14h10.