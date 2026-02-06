L'équipe de Suisse féminine de hockey n'a pas assisté à la cérémonie d'ouverture des JO. Un cas de gastro-entérite a été détecté chez une joueuse et Swiss Olmypic n'a pas pris de risque.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir battu la République tchèque dans l'après-midi lors des tirs aux buts (4-3), les Suissesses ont été privées de dessert. Elles n'ont en effet pas pu traverser la ville de Milan pour assister à la cérémonie d'ouverture qui se déroulait en soirée dans le stade de San Siro la raison? Un cas positif de norovirus a été détecté chez une joueuse, comme l'annonce Swiss Olympic.

La faîtière du sport suisse se veut toutefois rassurante: «Depuis son arrivée au village olympique le lundi 2 février 2026, l’athlète concernée était logée dans une chambre individuelle et elle est isolée de l’équipe depuis l’apparition des symptômes. Elle ne présente plus aucun symptôme depuis ce vendredi matin.»

Les joueuses de Colin Müller ont toutefois été prises en charge pour éviter tout risque de contamination. «Par mesure de précaution, l’équipe a été isolée après la fin du match, en étroite collaboration avec l’équipe médicale sur place et après consultation d’experts.» Swiss Olympic précise que le résultat positif n'a été connu qu'après le match gagné face à la République tchèque et qu'aucune autre joueuse ne présente de symptômes. La Suisse jouera son deuxième match samedi soir contre le Canada (21h10).

Une rencontre entre le Canada et la Finlande a déjà été repoussée jeudi en raison d'une épidémie de gastro-entérite dans le vestiaire des Nordiques.