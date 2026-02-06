En cinq jours, 19 sportifs ont relié Oron à Milan à travers les Alpes. 400km de sport pour soutenir une association aidant les personnes en situation de handicap à pratiquer du sport.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Je suis désolé pour vous. Vous avez parcouru 400 kilomètres entre Oron et Milan pour vous retrouver face à un citoyen de Bursins.» Sur la scène de la Maison suisse de Milan, le président de la Confédération, Guy Parmelin, a fait rire toute l'assistance. Le Vaudois avait fait le déplacement de la Lombardie pour accueillir une délégation pas comme les autres.

Car ce jeudi, la Maison suisse de Milan n'avait certes pas déroulé le tapis rouge. Mais le consulat avait tout de même accueilli solennellement la délégation romande arrivée à la force du mollet depuis Oron. Guy Parmelin, président de la Confédération, était même là pour l'occasion. Un honneur pour le groupe d'une vingtaine d'athlètes parti le 1er février d'Oron-la-Ville avec une première étape du côté de Lausanne, au Musée olympique. Tout un symbole.

En cinq jours, l'équipe est littéralement passée par monts et par vaux. Vélo, course à pied, aviron et peau de phoque étaient au menu. Comment est née cette idée un peu folle? Du côté de l'organisation, on ne raconte pas vraiment la Genèse. On sent que l'enthousiasme d'une fin de soirée a ouvert la voie. «Nous en avons parlé après le Téléthon 2024 d'Oron. Mais on n'en est pas à notre coup d'essai, précise David Platel, président de l'organisation. On avait déjà fait une aventure semblable en 2006 pour les JO de Turin.»

Pour une cause noble

Oron - Lausanne - Aigle - Stalden - Saas-Fee - Saas-Almagell - Macugnaga - Abbiategrasso et enfin Milan. Le peloton sportif n'a pas ménagé ses efforts pour arriver en temps et en heures dans la cité lombarde. «L'aviron avec le vent de face sur le Léman, c'était presque le moment le plus compliqué, nous confie Michaël Ramuz, l'un des aventuriers. On avait fait cinq heures d'entraînement avant de nous lancer dimanche dernier.»

Mais comme l'a rappelé Christophe Dubi, Directeur exécutif des Jeux olympiques, les 19 athlètes ne l'ont pas fait pour eux, mais pour une cause bien plus importante. Tout au long de leur parcours et par la communication autour de leur aventure, ils ont récolté des fonds en faveur de la Fondation PluSport, engagée pour le développement du sport accessible aux personnes en situation de handicap. Céline van Till, athlète paralympique, a servi d'ambassadrice de choix à la vingtaine de sportifs.

«Ils sont dingues»

Le plus gros souci de cette épopée? «Passer la douane avec tout ce matériel», nous confie-t-on. Et puis la neige fraiche a forcé les organisateurs à revoir le tracé du chemin en haute montagne. «Les guides n'ont voulu prendre aucun risque, précise David Platel. Mais même si nous avons fait des petits changements dans les parcours, nous avons fait en sorte de maintenir les 400 kilomètres au total.»

Ce jeudi, les athlètes ont effectué une centaine de kilomètres à vélo pour la dernière étape. Le but était de terminer avec un marathon. C'est finalement une trentaine de kilomètres de course à pied qui ont ponctué l'aventure réalisée par 18 hommes et une femme. Grâce à diverses actions - souper de soutien, tombolas... -, l'association Oron-Milan a surtout voulu lever des fonds pour l'association PluSport qui aide les sportifs en situation de handicap.

«Ils sont dingues, s'enthousiasme Nicolas Mani, responsable romand de l'association. Le jour où ils m'ont contacté, j'ai tout de suite compris que c'était du sérieux. Nous avons souvent des gens qui veulent nous aider. Mais eux, cela se voyait dès le premier rendez-vous que ce n'étaient pas des paroles en l'air.» David Platel rigole: «Au moment de choisir PluSport, nous avons fait nos recherches et avons posé de nombreuses questions pour être sûrs que les fonds étaient entre de bonnes mains.»

Un athlète amputé avec le peloton

Après avoir bouclé le budget de cette expédition grâce à de nombreux amis et sponsors, l'association Oron-Milan s'est mise à lever des fonds. «Nous ne savons pas encore exactement ce que nous allons pouvoir leur donner, mais nous sommes déjà au-delà de ce que nous espérions, précise David Platel. L'enthousiasme autour de notre projet est magnifique.»

En plus des 19 athlètes, quatorze personnes ont assisté la logistique du peloton. «Une organisation fantastique, précise Michaël Ramuz. Nous dormions dans des dortoirs, mais à chaque arrivée d'étape, toutes nos affaires étaient prêtes. C'était un défi sportif, mais aussi organisationnel.»

Sur les 19 athlètes, ils sont 18 à avoir effectué l'intégralité des kilomètres entre Oron et Milan. Thibault Sprenger, lui, n'a pas pu participer à l'étape alpine et pour cause. Amputé en-dessous du genou droit, il a par contre pris part à tout le reste du parcours.

Athlète soutenu par PluSport, il s'entraîne pour participer aux prochains Paralympiques de Los Angeles. Reste à savoir si ses compagnons de route rejoindront la Californie à la force du mollet pour aller l'y soutenir. «D'ici là, ils trouveront bien quelque chose, rigole Nicolas Mani, visiblement très touché par l'élan de solidarité et par la débauche d'énergie du groupe d'amis vaudois. C'est un cadeau inestimable pour notre association.»

Davantage de renseignement sur PluSport.