La doyenne des championnes olympiques s'est éteinte à 103 ans

Agnes Keteli en avril dernier au musée Tussaud de Budapest. Photo: Robert Hegedus

Agnes Keleti est décédée dans un hôpital de Budapest. Elle avait été hospitalisée la semaine dernière à cause d'une pneumonie à quelques jours de son 104e anniversaire. Quintuple médaillée d'or olympique au parcours exceptionnel, cette infatigable sportive née le 9 janvier 1921 a eu une vie extraordinaire. Elle a remporté au total dix médailles olympiques, dont cinq d'or aux JO d'Helsinki (1952) et de Melbourne (1956), toutes après l'âge de 30 ans.

La Hongrie était alors derrière le rideau de fer, sous la coupe soviétique. «J'ai fait du sport non pas parce que cela me faisait du bien mais pour voir le monde», avait-elle déclaré en 2016 à l'AFP.

Sa famille a été persécutée par les Nazis

Agnes Keleti voit le jour à Budapest sous le nom d'Agnes Klein, puis prend un patronyme à consonance hongroise. Appelée dans l'équipe nationale en 1939, la reine des enchaînements s'est vite vue interdire toute activité sportive en raison de ses origines juives.

Après l'occupation de la Hongrie par le IIIe Reich en mars 1944, elle a échappé à la déportation en obtenant de faux documents et en prenant l'identité d'une jeune chrétienne, en échange de tous ses biens. Alors qu'elle se cachait à la campagne, elle travaillait comme domestique mais s'entraînait en secret sur les rives du Danube, lorsqu'elle avait un peu de temps libre.

Son père et plusieurs membres de sa famille furent déportés et exterminés à Auschwitz, tandis que sa mère et sa sœur furent sauvées grâce au diplomate suédois Raoul Wallenberg. Comme de nombreux athlètes hongrois, Agnes Keleti n'était pas rentrée chez elle après les Jeux olympiques de Melbourne de 1956, qui se sont déroulés quelques semaines après l'échec du soulèvement antisoviétique en Hongrie, et s'est installée en Israël. Elle n'était revenue définitivement en Hongrie qu'en 2015.