La star de l'équipe nationale Noemi Ryhner, blessée, nous présente quelques-unes de ses compatriotes qui se distinguent par des caractéristiques particulières. Les Suissesses joueront jeudi contre la Suède pour la médaille de bronze.

Nicole Vandenbrouck aus Mailand

Si elle n'avait pas été frappée par la malchance deux semaines avant les Jeux olympiques, Noemi Ryhner serait également présente avec l'équipe nationale à Milan. La jeune femme de 25 ans s'est fracturé le péroné lors d'un match de coupe de son EV Zoug contre les ZSC Lions, ce qui a également brisé son cœur de sportive, juste avant son rêve olympique. Malgré son absence, elle vibre avec les Suissesses, en lice pour la médaille. Et nous présente quelques-unes des candidates au bronze.

La benjamine genevoise

À 17 ans, Laure Mériguet est la benjamine de l'équipe. C'est la première fois que la Genevoise est engagée avec l'équipe nationale A, et ce dès les Jeux olympiques. La défenseure, seule joueuse de l'équipe nationale à évoluer encore chez les garçons (Genève Futur Hockey, en U18-Elit), a manqué une convocation plus tôt cette saison en raison d'une blessure. À Milan, l'adolescente a donc été jetée dans le grand bain. Mais cela ne se ressent pas sur la glace. «Elle joue avec courage et semble très mûre», décrit Noemi Ryhner. Laure Mériguet est, en outre, une grand professionnelle de TikTok: «Elle aime danser et poste toujours ces challenges.»

La fan de Marco Odermatt

Annic Büchi apporte, selon Noemi Ryhner, de la sérénité à l'équipe grâce à son calme. La défenseure de l'équipe nationale ne dégage jamais de nervosité, elle joue simplement son jeu. Son vice? «Les émissions de télévision trash», répond Noemi Ryhner. «Elle en regarde souvent. Sinon, Annic est une grande fan de Marco Odermatt et regarde toutes ses courses.» Dans son appartement, il y aurait même un poster de la star du ski. Annic Büchi a fêté sa première en équipe nationale lors des championnats du monde 2024, aux États-Unis. Lors de la saison 2023-24, elle avait quitté Weinfelden TG pour Zoug.

La chanteuse-danseuse

Nicole Vallario est arrivée par surprise en PWHL. Lors du camp de préparation des New York Sirens l'automne dernier, la défenseure s'est assurée une place dans l'équipe, même si elle est restée la plupart du temps réserviste. Jusqu'à présent, la jeune femme de 24 ans n'a fait que deux apparitions dans la ligue professionnelle. Pour sa première, Nicole Vallario a immédiatement inscrit son premier but. «Valla est très bruyante et vive, elle aime chanter quand il y a de la musique, de préférence italienne, et elle danse aussi», explique Noemi Ryhner. La Tessinoise est une ambianceuse. Et sur la glace, Vallario ne se laisse pas faire. «En match comme à l'entraînement, elle est notre reine du blockshot.»

Les DJs

Pour le tournoi de Milan, elles ont composé des playlists spéciales pour les Jeux olympiques: Lisa Rüedi et Kaleigh Quennec assurent la bonne musique et l'ambiance dans le vestiaire de la Nati. Selon Noemi Ryhner, l'attaquante du CP Berne Kaleigh Quennec peut vraiment chauffer l'équipe avant les matches avec ses discours: «Elle trouve les mots adéquats dans chaque situation.» Des problèmes de pied et de genou ont compliqué la saison de la binationale (Suisse et Canada), mais son rétablissement a été optimal, si bien qu'elle a tout juste réussi à embarquer pour les Jeux olympiques. Lisa Rüedi, la capitaine des ZSC Lions, est la plus attentionnée de l'équipe: «Elle a le gène de l'enseignante, elle veille toujours à ce que tout le monde aille bien», révèle Noemi Ryhner. Lisa Rüedi est enseignante primaire à Küsnacht.

Le multitalent

Naemi Herzig laisse une forte impression dans la ligue universitaire américaine (NCAA). L'attaquante de 18 ans a déjà comptabilisé 21 points en 24 matches (7 buts et 14 assists) sous le maillot du Holy Cross College. «Sur la glace, elle a encore franchi un cap dans son développement depuis son transfert de Zoug en NCAA. Elle joue également avec beaucoup de maturité pour son âge», loue Noemi Ryhner. De plus, Naemi Herzig a de multiples talents: elle joue bien au tennis et au padel. L'étudiante en économie est également douée pour le chant et s'est déjà produite en public avec son frère Cohen.