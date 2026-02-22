Le bob à quatre israélien a été disqualifié dimanche à Milan par son propre comité olympique. La raison: l'équipe a simulé une maladie pour permettre à son remplaçant Ward Fawarseh de prendre le départ - une infraction claire au règlement.

Blick Sportdesk et BliKI

Polémique le dernier jour des Jeux olympiques d'hiver à Milan! L'équipe israélienne de bob à quatre a été disqualifiée par son propre comité olympique. La raison? Les athlètes ont tenté de faire entrer le remplaçant Ward Fawarseh sous un faux prétexte lors de la troisième manche, selon des informations rapportées par le «Times of Israel».

L'équipe, composée d'Adam Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman et Omer Katz, s'était présentée samedi dans sa composition initiale. Mais pour la troisième manche, Zisman devait être remplacé par Fawarseh. Fawarseh, le premier athlète druze de l'histoire olympique d'Israël, n'était venu à l'origine qu'en tant que remplaçant. Or, selon le règlement du Comité international olympique (CIO), le recours à des remplaçants n'est autorisé que si un membre de l'équipe est blessé ou malade.

La supercherie a été découverte

Pour que Fawarseh puisse tout de même prendre le départ, un membre de l'équipe a simulé une maladie. «L'équipe de bob a demandé à ce que Ward, le remplaçant, puisse participer à la compétition. Selon les règles, cela n'est autorisé que si l'un des athlètes est blessé ou malade. Pour que cela soit possible, l'un des membres de l'équipe - encouragé par ses coéquipiers - a déclaré qu'il se sentait mal. Il s'est même soumis à un examen médical et a signé une déclaration sous serment afin que le comité olympique puisse demander l'autorisation d'un remplacement», a expliqué le Comité olympique israélien (OCI) au Times of Israel.

Mais la supercherie a été découverte. Zisman a avoué la faute à la délégation israélienne, ce qui a entraîné le retrait de la demande de remplacement. L'OCI a fait savoir que le comportement de l'équipe était «inapproprié» et qu'il enfreignait les «règles de comportement loyal et sportif». La sanction a été immédiate: disqualification pour la dernière manche.