Qui portera le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture?

Vendredi, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2026 aura lieu en Italie. Parmi les 175 athlètes suisses, qui portera le drapeau? Tour d'horizon des différentes options.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vendredi, le premier temps fort des Jeux olympiques de Milan/Cortina aura lieu avec la très attendue cérémonie d'ouverture. Jeudi, Swiss Olympic annoncera qui portera le drapeau rouge à croix blanche dans le stade de San Siro. Qui aura l'honneur de représenter la Suisse? Lors des trois dernières éditions des Jeux olympiques (hiver et été), la délégation helvétique était emmenée par un homme et une femme. Rebelote en Italie? Selon nos informations, c'est en effet le plan.

Les derniers porte-drapeaux hivernaux

2022, Pékin: Andres Ambühl (hockey) et Wendy Holdener (ski alpin)

2018, Pyeongchang: Dario Cologna (ski de fond)

2014, Sochi: Simon Ammann (saut à skis)

2010, Vancouver: Stéphane Lambiel (patinage artistique)

2006, Turin: Philipp Schoch (snowboard)

Les athlètes engagés

Parmi la délégation suisse, certains athlètes seront déjà dans leurs Jeux olympiques. Ainsi, l'équipe de Suisse de hockey féminine disputera son premier match à 14h40 le jour de la cérémonie d'ouverture, tandis que les premières pierres du tournoi de curling mixte seront lancées. Les skieurs et skieuses disputeront un entraînement en vue de la descente respectivement à Livigno et Cortina. Bien que des mini-cérémonies auront lieu à Predazzo, Cortina et Bormia, le timing s'annonce compliqué pour ces sportifs.

Les athlètes en pleine préparation

Meilleur skieur du monde, Marco Odermatt semblerait être le choix logique pour porter le drapeau suisse (seul ou accompagné) lors de la cérémonie d'ouverture. Problème? La descente masculine aura lieu dès le samedi matin. Inenvisageable, dans ces conditions, il est impossible de le voir dans le stade milanais la veille au soir. Il en va de même pour les autres spécialistes de la vitesse que sont les Franjo von Allmen et Alexis Monney. Et à Livigno? La proximité de la descente rend cette option quasi impossible malgré tout.

Triple médaillée olympique, Mathilde Gremaud aurait eu l'étoffe d'une porteuse de drapeau également. Comme les skieurs, la Gruérienne fera son entrée en lice dès le samedi matin pour les qualifications du slopestyle à 10h30 du côté de Livigno. La voir déambuler dans l'une ou l'autre cérémonie la veille paraît, là aussi, hautement improbable.

Les athlètes en transit

Si la majorité des joueurs de l'équipe de Suisse de hockey sur glace seront présents à Milan, ce ne sera pas le cas des stars de NHL. Roman Josi et les Nashville Predators sont encore engagés en NHL dans la nuit de jeudi à vendredi. Les autres joueurs engagés en Amérique du Nord ne devraient pas être en mesure de rallier Milan à temps.

L'athlète déjà élue

Un nom pourrait s'imposer au vu du palmarès: Wendy Holdener. La skieuse est l'athlète de Swiss Olympic avec le plus de médaille à son actif lors des Jeux olympiques (5). Pour l'ensemble de sa carrière, elle aurait fait une porte-drapeau tout à fait légitime. Et son programme est parfait pour lui permettre de faire un crochet par Milan avant de rejoindre Cortina où les skieuses disputeront leurs épreuves.

Mais elle avait déjà été sélectionnée en 2022 aux côtés d'Andres Ambühl pour cet honneur. Hormis le tennisman Roger Federer (2004 et 2008) et le spécialiste d'athlétisme Paul Martin (1932 et 1936), aucun autre athlète n'a porté deux fois le drapeau de rang, rendant la candidature de Wendy Holdener plus compliquée à défendre.

Alors qui?

Tablons sur le fait que Swiss Olympic misera sur un homme et une femme, un nom semble s'imposer dans la seconde catégorie: Fanny Smith. La Vaudoise disputera ses cinquièmes Jeux olympiques et a déjà remporté deux médailles de bronze. La spécialiste de skicross possède également la caractéristique de n'entrer en compétition que tardivement. Blessée récemment, elle pourrait toutefois hésiter à se rendre à Milan pour cette soirée afin de ne pas perturber sa préparation physique.

Et pour les hommes? Leonardo Genoni pourrait-il être honoré pour ce qui seront probablement ses derniers Jeux olympiques? Le gardien de Zoug et meilleur portier de l'histoire du hockey suisse disputera à Milan ses troisièmes Jeux olympiques. Fidèle parmi les fidèles, il a également pris part à 11 championnats du monde et remporté trois médailles d'argent avec la sélection nationale. Il ferait un candidat plus que logique à cet honneur.

Alors, le ticket Smith/Genoni sera-t-il gagnant? Réponse en fin de semaine.