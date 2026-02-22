L'ancien skieur Giuliano Razzoli est devenu papa pour la deuxième fois. Champion olympique en 2010, il a mis un terme à sa carrière voilà deux ans.

Ce champion olympique de ski a une bonne nouvelle à annoncer

Ramona Bieri

Heureuse nouvelle de la part d'un champion olympique de ski italien! Giuliano Razzoli est devenu père pour la deuxième fois, à 41 ans.

«Peu de mots, mais beaucoup d'amour», écrit-il sur Instagram. Il révèle en outre que Riccardo a vu le jour le 20 février.

Pour Giuliano Razzoli et son épouse Elisa - ils sont mariés depuis l'été 2022 - il s'agit du deuxième fils. Emanuele fêtera son deuxième anniversaire fin mars.

L'or olympique comme point fort

Les félicitations du monde du ski n’ont pas tardé à affluer. Ivica Kostelić figure parmi les premiers à avoir réagi. Un nom forcément chargé de souvenirs pour Razzoli: il y a 16 ans, l’Italien avait devancé le Croate de justesse lors du plus grand succès de sa carrière. En 2010, il avait en effet été sacré champion olympique de slalom aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010, avec 16 centièmes d’avance sur Ivica Kostelić. À ce jour, il demeure le dernier Italien titré en ski alpin aux Jeux.

En Coupe du monde, l’ancien spécialiste des disciplines techniques a pris le départ à 157 reprises. Il est monté onze fois sur le podium, dont deux victoires, en 2010 à Zagreb et en 2011 à Lenzerheide.

Giuliano Razzoli a mis un terme à sa carrière sportive en mars 2023. Depuis, il travaille au sein de l’entreprise familiale, spécialisée dans la production de vinaigre balsamique. Sans pour autant couper les ponts avec son sport: lors des derniers Jeux olympiques, il est régulièrement intervenu à la télévision italienne en tant que consultant.