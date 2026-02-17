Une cuillère de Nutella serait à l'origine de la détection d'une substance interdite chez la biathlète Rebecca Passler. La cour d'appel la croit, mais l'Italienne ne pourra pas prendre le départ mercredi.

Marco Mäder

Rebecca Passler ne prendra pas le départ du relais olympique mercredi. La biathlète italienne a été contrôlée positive au létrozole avant les Jeux. Cette substance, utilisée notamment dans le traitement du cancer du sein, agit sur le taux d’œstrogènes. Rebecca Passler avait d’abord été suspendue à titre provisoire.

Une cuillère de Nutella

La cour d’appel de l’autorité antidopage italienne a ensuite levé cette suspension après recours. Des éléments indiquaient que la Sud-Tyrolienne aurait ingéré la substance involontairement.

Devant le tribunal, Rebecca Passler a expliqué comment une contamination aurait pu se produire: une cuillère aurait été en contact avec le médicament. Elle l’aurait ensuite réutilisée pour manger, notamment du Nutella. Sa mère suit en effet un traitement au létrozole dans le cadre d’un cancer du sein.

La cour d’appel a jugé cette version plausible. Passler a donc réintégré l’entraînement collectif. Mais nouveau revers pour la jeune femme: la Federazione Italiana Sport Invernali a décidé, pour des raisons sportives, de ne pas l’aligner sur le relais 4x6 km de mercredi. Ce sont Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller et Michela Carrara qui représenteront l’Italie.