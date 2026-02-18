Ce jeudi, une nouvelle discipline fait son apparition aux Jeux olympiques d'hiver: le ski alpinisme. Blick vous explique tout ce qu'il y a à savoir autour des épreuves.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le ski alpinisme, c'est quoi?

Vous connaissez forcément dans votre entourage des gens qui aiment faire de la randonnée en peau de phoque. C'est ça, le ski alpinisme – ou skimo, mais à un niveau de sportif d'élite.

Quelles disciplines existent-ils?

Au niveau élite, il y a trois catégories: l'individuelle, la Vertical et le sprint. La première est la discipline reine. C'est un long parcours d'une heure environ, où il y a du portage (lire ci-dessous), des montées et des descentes. La Vertical consiste en une «simple» montée de 500 à 1000 m de dénivelé. Le sprint est un condensé de l'individuelle, en version extrêmement courte. C'est ce dernier format qui a été retenu pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Le parcours du sprint, ça ressemble à quoi?

Il y a plusieurs parties lors du sprint:

Le départ: Il se fait en ligne et est très important. Il faut bien se placer dès la sortie pour être le premier dans la montée, et imposer son rythme. La première montée: Elle ne se fait pas en ligne droite, mais en zigzag. Les skieurs peuvent se rendre de n'importe quel côté du parcours tracé. Le portage: Les athlètes enlèvent leurs skis et les placent sur leur dos. Ils montent ensuite des marches d'escaliers. La dernière montée: Les skieurs rechaussent leurs skis et gravissent encore une dernière section. Le dépeautage: Sans doute la partie la plus impressionnante de ce sprint. En l'espace d'une poignée de secondes, les athlètes ont enlevé leurs peaux de phoque et les ont rangées. La descente: La dernière partie de la boucle. À la manière du ski-cross, les athlètes filent vers la ligne d'arrivée, avec quelques virages.

Cette boucle dure environ trois minutes, pour un effort extrêmement explosif.

Le modus: comment se déroule les épreuves?

Il y a 36 athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques (18 hommes et 18 femmes). En format individuel (jeudi), tout débute par trois séries éliminatoires. Puis, les 12 meilleurs se retrouvent dans deux demi-finales. Enfin, les deux premiers ainsi que les deux meilleurs temps atteignent la finale.

Le samedi, il y aura également un relais mixte, avec 12 nations.

Quels sont les favoris?

Après n'avoir fait aucune médaille du côté de Bormio en ski alpin, les Français vont vouloir se rattraper dans cette nouvelle épreuve. Thibault Anselmet et Emily Harrop seront les skieurs à battre. Mais les Suisses ont également de belles chances de médailles, tant chez les femmes avec les Romands Marianne Fatton et Caroline Ulrich ou chez les hommes (Jon Kistler et Arno Lietha).