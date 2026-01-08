À Pékin en 2022, la délégation suisse avait ramené 15 médailles dans ses bagages. Pourra-t-elle faire mieux lors des Jeux olympiques de Milan/Cortina? Nos deux futurs envoyés spéciaux répondent par l'affirmative.

Grégory Beaud: «Oui, largement!»

En 2022, neuf des quinze médailles suisses ont été remportées en ski alpin. Nous vivons actuellement un âge d'or dans cette discipline et les médailles devraient tomber les unes après les autres dans toutes les disciplines tant masculines que féminines.

Si l'on ajoute à cela les bonnes chances de Mathilde Gremaud et des freestyleurs et freestyleues, des spécialistes de ski cross ou encore les nouveaux venus du ski alpinisme, les sportifs à croix blanche paraissent mûrs pour réaliser une moisson record. Le curling ou le hockey sont également des sources de métal même si ce ne fut pas le cas en 2022. Il y a donc encore une certaine marge.

Pour rappel, les 15 podiums de 2022 étaient déjà un record, égalant celui de Calgary en 1988. Mais 2026 va voir les Suisses établir une marque historique. Cela ne fait pas trop de doute.

Matthias Davet: «Oui, et merci le ski alpin»

13 médailles lors des Mondiaux de Saalbach. C'est la moisson qu'a réalisée la Suisse en février dernier et autant dire qu'un an plus tard, la sélection à croix blanche est parée pour réaliser les mêmes, voire de meilleurs résultats. Cette équipe complète peut facilement réitérer ses exploits. L'absence de Lara Gut-Behrami est certes à déplorer, mais la Tessinoise n'avait ramené «qu'une» breloque de la station autrichienne.

Battre les 15 médailles de Pékin semble donc être une formalité. Ne reste plus qu'à savoir de combien. Avec l'avénement du ski alpinisme et les habituelles médailles en ski freestyle et en ski cross, la Suisse peut prétendre à une vingtaine de médailles.

Au classement des nations, il faudrait évidemment voir combien seront d'or, d'argent ou de bronze. Mais en 2022, seuls cinq pays (États-Unis, Canada, Allemagne, Russie et Norvège) sont parvenus à atteindre la barre des 20 podiums.