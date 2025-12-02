Patinoire encore en travaux et taille de glace remise en question: ces derniers temps, de nombreux nuages se sont accumulés sur le tournoi olympique de hockey sur glace. Le coach assistant du Canada en a rajouté une couche lundi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est le président de l'IIHF, Luc Tardif, qui a tiré la sonnette d'alarme voici une semaine. Dans les colonnes de «L'Équipe», le dirigeant a fait un point à deux mois du début des Jeux olympiques de Milan. Et il n'est pas forcément encourageant concernant les compétitions de hockey sur glace. «Nous n'aurons pas les tests ni le temps suffisant pour nous adapter en cas de problèmes techniques, ce qui nous préoccupe. Les installations à Milan ne sont pas à la hauteur de l'événement que nous allons présenter», a-t-il détaillé auprès du quotidien sportif.

L'enjeu est d'autant plus grand cette année que les stars de NHL sont de retour dans le grand raout olympique. «Il y avait beaucoup d'enjeux à régler pour permettre le retour des joueurs de NHL aux Jeux olympiques, notamment l'impact financier et la question des assurances, et nous avons réussi. Mais la seule chose qui nous inquiète concerne les installations à Milan. J'y étais le mois dernier, et j'y retourne dans une semaine», a-t-il poursuivi.

Sur des patinoires plus petites?

On l'a compris, il n'y aura donc pas la moindre marge de manœuvre pour les organisateurs. Le moindre problème pourrait avoir de sérieuses conséquences. La patinoire de Santagiulia qui peut compter 16'000 spectateurs devait accueillir un tournoi test en novembre. Celui-ci a été déplacé au mois de janvier prochain. Andrea Francisi, Directeur opérationnel des JO, a été interviewé à ce sujet par l'agence de presse AP: «Il n'y a pas de plan B, a-t-il précisé. Nous n'avons pas le choix. Nous devrons organiser les compétitions de manière parfaite à Santagiulia.» L'organisateur n'a pas encore de date précise de remise des clés de la patinoire.

Peter DeBoer, futur assistant de l'équipe du Canada, a émis un autre doute lors d'une émission de radio diffusée lundi. Dans l'émission «Real Kyper & Bourne», le technicien a évoqué les futures compétitions olympiques et, surtout, la patinoire milanaise: «La surface de glace semble être plus petite que les normes de la NHL. La différence semble être de 90 ou 120 cm.» Si l'on prend en compte le fait que les glaces en Amérique du Nord sont quatre mètres moins larges qu'en Suisse, ce mètre supplémentaire pourrait drastiquement changer la donne pour les joueurs évoluant en National League.

Pression de la NHL

Selon le réseau canadien «Sportsnet», la pression s'est récemment intensifiée autour des organisateurs, notamment en raison d'un ultimatum donné par la NHL et l'association des joueurs de NHL le 22 novembre dernier. Il y a un mois, Derek King, directeur principal des opérations hockey de la NHL, et Dean Matsuzaki, vice-président exécutif des événements de la NHL, se sont rendus à Milan. Et ils n'ont pas été rassurés par ce qu'ils ont vu. Ils ont donné un mois au comité d'organisation pour montrer des signes tangibles de progrès au niveau des infrastructures.

Le journaliste Elliotte Friedman a précisé: «La question est de savoir à quel moment ce sera la panique. Les dirigeants de la NHL ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu, mais ils ont donné jusqu'à Noël pour montrer que tout va dans la bonne direction.»

Le premier match du tournoi féminin de hockey aura lieu le 5 février prochain, à la veille de la Cérémonie d'ouverture. La compétition masculine sera lancée le 11 février.