Mathilde Gremaud est à nouveau championne olympique!

Et de quatre pour Mathilde Gremaud! La Gruérienne a décroché ce lundi une nouvelle médaille (la deuxième en or) en s'imposant lors du slopestyle des Jeux olympiques à Livigno

C'est en skiant avec un drapeau suisse autour du cou que Mathilde Gremaud a fêté son deuxième titre olympique! Déjà assurée de terminer à la première place avant le passage de toutes ses concurrentes, la Gruérienne a fait le spectacle sans la moindre pression. Elle avait «fait le job» lors d'un deuxième run parfait qui lui a permis de prendre la tête avant l'ultime passage.

Sa seule rivale, la Chinoise Eileen Gu, a ainsi eu une dernière chance de déloger la Suissesse. Mais une chute en début de piste a assuré à Mathilde Gremaud cette médaille d'or, la deuxième de sa carrière.

L'argent en slopestyle en 2018, à PyeongChang. L'or dans la même discipline et le bronze en Big Air à Pékin, quatre ans plus tard. Avant les Jeux olympiques de Livigno, Mathilde Gremaud avait déjà complété sa collection olympique. Tout ce qui allait se passer dans le nord de l'Italie n'était que du bonus.

Solide dès les qualifications

Mais la Gruérienne a rapidement fait comprendre qu'elle n'était pas là pour faire de la figuration. En qualifications samedi, la skieuse de La Roche avait déjà fait passer un message, en remportant l'épreuve. Malgré un très bon run qui lui assurait sa qualification en finale, elle a voulu en remettre un coup. Elle a amélioré sa performance et c'est donc pleine de confiance qu'elle a abordé la finale, ce lundi.

Et après un premier run tout en contrôle, Mathilde Gremaud a ensuite lâché les chevaux pour devancer Eileen Gu. Elle n'allait plus être dépassée. Et le Ranz des Vaches a pu résonner dans la raquette d'arrivée puisque qu'une cinquantaine de fans de La Roche avait fait le voyage de Livigno en partant au milieu de la nuit.

Mathilde Gremaud rentre donc un peu plus dans la légende de son sport, en décrochant une quatrième médaille. Et ce n'est pas fini! Le Big Air l'attend encore, là où elle a décroché le bronze il y a quatre ans, à Pékin.