DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Jeux olympiques
JO: les fans vibrent avec Loïc Meillard à la Maison de la Suisse
L'or olympique!
Les fans vibrent pour Loïc Meillard à la Maison Suisse
Loïc Meillard a été sacré champion olympique de slalom à Bormio. A Cortina, de nombreux fans suisses vibrent avec lui à distance. La joie est donc immense dès le verdict connu.
Publié: 19:03 heures
Partager
Sven Thomann
Fotograf
Articles les plus lus