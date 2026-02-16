DE
L'or olympique!
Les fans vibrent pour Loïc Meillard à la Maison Suisse

Loïc Meillard a été sacré champion olympique de slalom à Bormio. A Cortina, de nombreux fans suisses vibrent avec lui à distance. La joie est donc immense dès le verdict connu.
Publié: 19:03 heures
