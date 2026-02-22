Les curleuses suisses craquent en finale face à la Suède

La dernière médaille suisse dans ces JO 2026 est en argent. Les curleuses du CC Aarau se sont inclinées 6-5 devant la Suède en finale du tournoi olympique dimanche à Cortina.

ATS Agence télégraphique suisse

L'or olympique continue donc de se refuser au curling suisse, dont l'unique sacre dans des Jeux remonte à 1998 à Nagano chez les messieurs grâce à Lausanne Olympique. Comme en 2002, tant l'équipe féminine que l'équipe masculine du CC3C Genève (3e) ont certes pu se hisser sur le podium à Cortina.

La Team Tirinzoni, sacrée quatre fois de suite (2019, 2021, 2022, 2023) aux championnats du monde et finaliste des deux dernières éditions, semblait pourtant mûre pour un premier exploit olympique. Mais Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et la skip Alina Pätz devront se satisfaire de cette 2e place.

La Suède était plus forte

Les Suissesses - qui avaient terminé au 4e rang des JO de Pékin 2022 en perdant leurs deux derniers matches après avoir livré un Round Robin quasi parfait - ont su monter en puissance à Cortina. Brillantes en demi-finale face aux Etats-Unis, elles se sont heurtées à plus fortes qu'elles en finale dimanche.

Les Suissesses ont péché dans le «money time» après avoir pu recoller à 3-3 au cinquième end grâce à un coup de deux. Une dernière pierre manquée par Alina Pätz au bout du huitième end a coûté très cher: au lieu de mener 5-4, le CC Aarau se faisait «voler» un point pour accuser deux longueurs de retard (5-3).

La Suède a dès lors parfaitement géré cet acquis, même si la Suisse a égalisé à 5-5 après le neuvième end. La skip scandinave Anna Hasselborg n'a pas tremblé au moment de lâcher l'ultime pierre dans la dixième manche, obtenant le point de la victoire pour s'offrir son deuxième sacre olympique après celui de 2018.