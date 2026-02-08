Héliportée après sa chute lors de la descente olympique, Lindsey Vonn a déjà été opérée d'une fracture de la jambe. L'Américaine est «dans un état stable», selon la fédération américaine de ski.

Blick Sport

En début de soirée, la fédération américaine de ski alpin a donné des nouvelles concernant l'infortunée Lindsey Vonn, accidentée lors de la descente olympique. Après avoir chuté dès les premiers mètres de course, l'Américaine avait dû être héliportée. «Lindsey Vonn a subi une blessure, mais se trouve dans un état stable. Elle est entre de bonnes mains avec une équipe de médecins américains et italiens.»

Une heure plus tard, l'hôpital Ca’ Foncello a donné de plus amples informations dans un communiqué de presse relayé par l'agence de presse «Reuters». «Dans l'après-midi, Lindsey Vonn a subi une intervention chirurgicale orthopédique pour stabiliser la fracture de sa jambe gauche». Reuters précise que, selon ses informations, l'Américaine était en soins intensifs, mais surtout pour bénéficier de davantage d'intimité et non en raison de la gravité de sa blessure.

Développement suit